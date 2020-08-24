Омичку, сожитель которой убил ее сына ударом в живот, лишат прав на остальных детей

Решается вопрос о решении горе-мамаши родительских прав на оставшихся троих детей. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Трагедия произошла в конце июля в Оконешниковском районе. 34-летний местный житель напился и со всей силы ударил 3-летнего пасынка в живот. Мать малыша вместо того, чтобы сразу вызвать ему скорую, отправила ребенка спать.

Найдя его наутро мертвым, женщина еще и принялась покрывать сожителя-садиста. Горе-мамаша придумала историю, что сын накануне упал с качелей, сильно ударился и после этого умер. Однако судмедэкспертиза опровергла эту версию. Расследованием этой трагедии сейчас занимается Следственный комитет. Грозит ответственность за халатность и представителям местных органов опеки, которые знали о неблагополучной ситуации в семье, но ограничивались только разговорами с дебоширом.

Также сейчас устанавливается степень вины матери погибшего мальчика.

– Управлением образования Оконешниковского района направлено в суд исковое заявление об ограничении в родительских правах матери в отношении остальных троих детей, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Результаты рассмотрения вышеуказанных актов прокурорского реагирования, ход и результаты расследования уголовных дел, законность и обоснованность принятых процессуальных решений находятся на контроле органов прокуратуры.