2020-07-31T11:35:25+03:00
Происшествия

В Омской области отец насмерть забил 3-летнего сына

Ребенок скончался через несколько часов после избиения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Подозреваемый заключен под стражуПодозреваемый заключен под стражуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В деревне под Омском разыгралась очередная трагедия. Пьяный мужчина забил до смерти своего 3-летнего пасынка. Малышу хватило всего одного удара.

По данным пресс-службы следственного комитета, вечером 28 июля, в одной из деревень Оконешниковского района 34-летний мужчина крепко выпил. Он один раз ударил малолетнего сына в живот, чем причинил ему серьезные травмы. У мальчика нашли разрывы внутренних органов. Ребенок умер в туже ночь. После побоев малыш жаловался на боли.

Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются следователями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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