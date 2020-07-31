В Омской области отец насмерть забил 3-летнего сына
В деревне под Омском разыгралась очередная трагедия. Пьяный мужчина забил до смерти своего 3-летнего пасынка. Малышу хватило всего одного удара.
По данным пресс-службы следственного комитета, вечером 28 июля, в одной из деревень Оконешниковского района 34-летний мужчина крепко выпил. Он один раз ударил малолетнего сына в живот, чем причинил ему серьезные травмы. У мальчика нашли разрывы внутренних органов. Ребенок умер в туже ночь. После побоев малыш жаловался на боли.
Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются следователями.
ИСТОЧНИК KP.RU