Ставила детей голыми в угол и морила голодом: В Омской области будут судить опекуншу-садистку

Опекунша систематически истязала троих детей. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Стало известно об очередной чудовищной истории истязания детей самыми близкими людьми – теми, от кого ребятишки зависят.

В Омской области будут судить 50-летнюю жительницу деревни Зеленое Поле Таврического района. Ее обвиняют в систематических истязаниях детей, которые были вверены ей под опеку, – двоих братьев в возрасте 12 и 14 лет и их 8-летней сестры.

– По данным следствия, в 2020 году обвиняемая неоднократно с применением физической силы наказывала опекаемых за малейшие провинности, избивала, в том числе ремнем, оскорбляла, на длительное время голыми ставила в угол, лишала пищи. При этом обвиняемая осознавала, что дети в силу возраста находятся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от нее, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

Детей у садистки забрали только после вмешательства следственных органов. Куда до этого момента смотрела опека, остается неясным. Сейчас отношении опекунши возбудили уголовное дело сразу по трем частям статьи за истязание несовершеннолетних.

Вину она так и не признала, дело передано в суд.

Напомним, также сейчас в регионе идет следствие по делу 3-летнего малыша из деревни Пресновка, убитого собственными родителями.