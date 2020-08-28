На омичку, бросившую умирать своего избитого 3-летнего сына, завели два уголовных дела

Фото: Олеся Григорьева (Facebook)

Трагедия произошла в деревне Пресновка Оконешниковского района 28 июля. Там собственные родители убили 3-летнего ребенка.

23-летняя мать и 34-летний отчим вернулись из гостей пьяные. Мужчина пришел в ярость, что пасынок не хочет заходить домой, и начал его зверски избивать. Позже судмедэксперты установят: от удара в живот у малыша обнаружены многочисленные повреждения внутренних органов.

Мамаша, на глазах которой все произошло, даже не попыталась заступиться за сына. Вместо этого бросила мальчика, мучившегося от чудовищной боли, и пошла спать в другую комнату к его убийце. Скорую вызвали только на следующее утро, когда ребенок уже не дышал. И даже тогда многодетная женщина пыталась выгородить сожителя. Она соврала, что малыш получил травму, когда катался на качелях. Но эта версия не подтвердилась.

Ранее судимого отчима-садиста арестовали, за убийство ребенка ему грозит до 15 лет колонии. Ответственности не удастся избежать и его сожительнице. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав на оставшихся в живых троих детей. Кроме того, ее также могут посадить.

– По инициативе следственных органов СУ СКР по Омской области для дальнейшего расследования из полиции переданы в Следственный комитет материалы возбужденных уголовных дел в отношении матери погибшего мальчика, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), – сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении сотрудников органов опеки, которые знали о неблагополучной ситуации в семье, но ничего не предприняли, чтобы предотвратить трагедию.