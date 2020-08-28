«Смерть Никиты стала трагедий для всей деревни, но не для матери»: Соседи рассказали об омской семье, где отчим убил 3-летнего пасынка

Отец постоянно избивал детей и жену. До этого не было дела ни полиции, ни опеке. Фото: Олеся Григорьева (Fasebook)

Трагическая история произошла в конце июля в Оконешниковском районе Омской области. Трехлетний малыш скончался после сильного удара в живот от отчима. На изверга возбудили уголовное дело, а мать хотят лишить родительских прав на 3 детей. У нее остался один сын от первого брака и две дочери, которых женщина родила от убийцы Никита.

Омичка утверждала, что муж не виноват в смерти мальчика. Для прибывших по вызову полицейских супруги придумали странную версию, по которой малыш получил смертельную травму, ударившись качелями. Мать даже провела следователей к детской площадке и указала, на какой конкретно качался сын. Но позже она все же рассказала правду.

- Я пошла управляться со скотиной, а муж с Никитой пошли в дом. Там была самая младшая дочь. Когда я вышла из сарая, услышала, как Никита плачет. Я зашла в дом и спросила у сына, что случилось. Он мне ничего не сказал. Синяков на теле у него тоже не было. Он попросил дать ему попить и сказал, что пойдёт спать, это было около 20:30 вечера, - рассказала мать в программе "Мужское Женское".

Раньше она утверждала, что у мужа были хорошие отношения с двумя не родными сыновьями, но позже призналась, что сожитель систематически избивал ее и детей. В вечер трагедии отчим избил малыша.

- Когда я спросила, откуда синяки, он не ответил, смотрел на отчима и боялся. Когда Никита ушел, он и меня избил за то, что я рассказала все соседке, - призналась женщина.

Сама соседка утверждает, что видела Никиту в тот вечер живым. По ее словам, у мальчика не было большинства ссадин на лице и синяков. Она предполагает, что мальчика избили еще раз уже после ее ухода.

- Я подняла футболочку и увидела, что синяков у него нет. Вы думаете, мы бы не вызвали скорую? У мужа стояла машина в ограде, мы бы сами его увезли, если бы что-то случилось, - заверила соседка, Таисия Евсеева.

Также она обвинила мать в том, что за детьми она не следит. По словам соседки, смерть ребенка была трагедией для всей деревни, но только не для матери

- Мы старались давать Никите любовь и заботу, все чего он не получал у матери. Там мальчика ждали только насилие, побои и пьянство, - говорит бабушка мальчика, которая неоднократно пыталась забрать внука у невестки.

Даже просила сделать тест ДНК, но мать Никиты отказывалась. Другая соседка, Алена Семенова, рассказывает, что сама пыталась помочь ухаживать за детьми. Для новорожденной девочки она собирала присыпки и мази, чтобы хоть как-то помочь в уходе за грудничком. В местные органы опеки неоднократно обращались с просьбами проверить условия проживания детей, но реакции на было. Сейчас на сотрудников опеки завели уголовное дело по статье "халатность", а они подали ответный иск на Семенову за клевету.

Также уголовное дело заведено на 34-летнего главу семейства. Его обвиняют в убийстве мальчика. Уголовное преследование ждет и мать. На 23-летнюю девушку завели дело сразу по двум статьям: оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.