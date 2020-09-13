Насилие, приют и бездетность: стало известно, как жила мать мальчика, которого держали в плену под Омском

Правозащитники рассказали о жизни молодой мамы до того, как инцидент с ее сыном получил широкую огласку.

Стало известно чуть больше о жизни Евгении Кабельской, матери-одиночки из аула Коянбай под Омском. Женщина пережила несколько страшных дней, когда ее полуторагодовалого сына практически взяла в заложники подруга семьи, Гульмира Букенова. Сначала она приютила Евгению с ребенком, а потом стала избивать и связывать мальчика во время отсутствия матери, требуя вернуть долг за сломанный газовый котел. Именно Гульмира была главной подозреваемой в издевательствах над полуторагодовалым Максимом.

С помощью правозащитников Кабельской удалось сбежать из дома подруги. Правда, теперь ее саму подозревают в избиениях сына. Об этом стало известно после допроса матери в больнице. Следователям показалось подозрительным признание Евгении в том, что она применяла к сыну физические наказания.

О жизни Евгении до страшного инцидента рассказала одна из правозащитниц, Алеся Григорьева. Женю Кабельскую с самого детства преследовали несчастья. Она росла в постоянной нужде. В семье было три сестры, из которых Евгения старшая. Мать постоянно тяжело работала, чтобы обеспечить семью деньгами, отца девочек женщина выгнала, когда он попытался изнасиловать маленькую Женю. Полиция, как отмечает правозащитница, не наказала преступника, но мать Кабельской не поверила в невиновность мужа.

После этого положение семь стало совсем тяжелым. Мать Жени не смогла вовремя купить дрова перед наступлением холодов. Тогда местные органы опеки забрали детей у женщины и поместили в детский дом. Забрать их она могла только после того, как найдет деньги на топливо. Женщине удалось собрать нужную сумму за неделю, она совершенно не хотела бросать детей в приюте. Но пребывание в детском доме оставило неизгладимый след в памяти маленькой Жени и ее сестер. К ним относились жестоко не только детдомовцы, но и воспитатели.

Когда Евгения выросла и вышла замуж, череда несчастий настигла и ее новую семью. Сначала от онкологии скончалась свекровь. Следом за ней с небольшим промежутком умен муж Кабельской. Женщина осталась с маленьким ребенком на руках. Какое-то время им помогала сестра мужа, но и она скоропостижно скончалась. После этого Евгения и оказалась в доме Гульмиры Букеновой.

В добавок ко всему, Алеся Григорьева утверждает, что Максим - единственный ребенок, который может быть в жизни Евгении. Роды девушки протекали с осложнениями и врачам пришлось удалить матку. Это значит, что женщина никогда не сможет больше родить сама.