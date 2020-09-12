Мать полуторагодовалого малыша из Омска саму подозревают в избиении сына

Евгения Кабельская рассказала, что наказывала сына физически за непослушание.

В деле маленького Максима Кабельского появились неожиданные подробности. Ранее сообщалось, что малыша фактически взяли в плен за долги его матери и систематически изживали ребенка. Об этом заявила 20-летняя Евгения, мать мальчика. Она утверждала, что соседка, которая приютила ее с сыном после смерти мужа, в ее отсутствие избила и связала Максима. Жуткие фото Гульмиара отправила матери и потребовала денег за сломанный котел.

Этой версии придерживались практически все, пока следователи не провели допрос Евгении Кабельской в московской больнице, где она находится вместе с сыном. Женщина превратилась из потерпевшей в подозреваемую, когда в разговоре с полицией косвенно призналась, что применяла к сыну физические наказания. Как отметила женщина, она делал это в качестве воспитательных мер, сообщает РЕН ТВ. Пока Евгения и Максим продолжают находиться в больнице, решается вопрос о их транспортировке в Омск.

Семью Букеновых уже допросили. Известно, что Гульмира тоже физически наказывала ребенка, если он не слушался мать. Оценка ее действиям будет дана позднее. А пока Букеновы проходят по делу в качестве свидетелей. Маленькая дочь Гульмиры в ходе опроса рассказала следователям, что "тетя Женя заклеивала Максиму рот, чтобы он не кричал", сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что проводится доследственная проверка действий органов опеки Таврического района Омской области, а дело об избиении Максима взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.