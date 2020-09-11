Малыш из Омска, которого взяли в заложники из-за долга матери, сейчас находится в столичной больнице

Сельчанку (на фото) обвиняют в систематических истязаниях ребенка.

1,5-годовалого Максима из аула Коянбай на юге Омской области систематически истязали. Все это выяснилось, когда мальчика с многочисленными травмами привезли в больницу. Мать ребенка утверждает: над ее сыном издевалась женщина, которая их приютила. Малыш сломал отопительный котел в доме и владелица имущества требовала возместить ущерб, а в качестве «залога» взяла безответного кроху.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту истязания полуторагодовалого мальчика по признакам преступления, предусмотренного статье «Истязание малолетнего», – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следователями в ауле Коянбай в отношении хозяйки дома, где проживала женщина с малолетним ребенком, и ее родственников проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления в отношении мальчика. Местонахождение матери и пострадавшего ребенка устанавливается; по предварительным данным, она находится в одном из столичных лечебных учреждений. После установления ее места пребывания действиям женщины будет дана соответствующая юридическая оценка.

Также проводится доследственная проверка действий (бездействия) сотрудников опеки Таврического района, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Расследование уголовного дела о преступлении в отношении малолетнего ребенка находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.