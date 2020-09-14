Омичку, истязавшую 1,5-годовалого сына, в детстве чуть не изнасиловал родной отец

Вместо того, чтобы побыть с сыном, который сейчас находится в сильном стрессе, Евгения повезла его на ток-шоу.

Судьба 20-летней Евгении Кабельской из Таврического района – один беспросветный мрак. Такую же жизнь она чуть не устроила и для своего маленького сына.

В детстве Женю чуть не изнасиловал собственный отец. Узнав об извращенце в своем доме, мать девочки его выгнала. Семья, и до этого прозябавшая в бедности, скатилась на самое дно нищеты. В какой-то момент у матери даже не нашлось денег, чтобы купить топливо для обогрева дома на зиму. У нее забрали трех дочерей. По словам Евгении, в детдоме с ними плохо обращались не только сверстники, но и персонал. Видимо, «воспитательные» методы оттуда Кабельская решила применить во взрослой жизни уже к своему ребенку. Об этом – немного позже.

Женя вышла замуж и, наконец, смогла жить самостоятельно. Но вскоре умерла ее свекровь, потом муж, а еще через время – его сестра. То есть, все люди, которые могли ей помочь. Молодая женщина осталась одна с крохой-сыном на руках без средств к существованию и крыши над головой. С родной матерью она поссорилась и не общалась.

Евгению с ребенком приютила подруга. У Гульмиры Букеновой трое детей и сейчас она ждет четвертого. От этого еще страшнее, что многодетная мать способна на такое зверство по отношению к чужому малышу.

Обо всем, что происходило под ее крышей, стало известно на днях. Тревогу забила правозащитница из Новосибирска, которая случайно узнала об этой истории. Выяснилось, что полиции о систематических истязаниях ребенка было сообщали еще 3 сентября. В тот день в дом к Букеновым пришла сотрудница коммунальных служб. Во дворе он увидела маленького Максима с жуткими синяками на лице и по всему телу. Неравнодушная женщина обратилась к силовикам. Вскоре мальчика забрали из этого ада и поместили в больницу.

Когда история получила огласку, его родная мать начала переживать. Правда, не за сына, а за собственное благополучие. Женщина начала обзванивать СМИ и делиться своей версией случившегося. Евгения утверждала: приютившая их подруга оказалась кровожадным монстром. Гульмира заставляла приятельницу работать на огороде, а сынишку и вовсе взяла в заложники. Якобы Максим сломал отопительный котел стоимостью 20 тысяч рублей. Для аула Коянбай, где разворачивались события, это огромные деньги.

– В какой-то момент я просто не выдержала и решила уехать от нее, – рассказала Женя «Комсомолке». – До переезда я поехала в райцентр оформлять документы на пенсию сына по потере кормильца. Во время этой поездки Гульмира стала присылать мне жуткие фото и видео Максимки. На кадрах он связан и весь избит. Я тогда страшно испугалась, у меня слезы потекли и руки затряслись. Она писала, что не вернет мне ребенка, пока я не отдам долг. Угрожала, что все эти фото использует против меня. Говорила, что повернет все так, что это якобы я сына избиваю и что она отдаст эти фотографии в опеку. Мне было очень страшно, ведь у нее там родственница работает.

25-летняя Гульмира Букенова сейчас на большом сроке беременности, поэтому ее оставили под домашним арестом. Фото: СУ СК России по Омской области

Вызволить мальчика из заточения помог брат Гульмиры Руслан Букенов. Мужчина признается: когда зашел в дом, потерял дар речи. Кроха был привязан к батарее, как собачонка. На маленьком тельце – синяки и раны. Когда Максима начали кормить, он просто накинулся на еду и съел все до крошки. Выяснилось, что его практически не кормили.

Вместо того, чтобы побыть с ребенком, который до сих пор находится в диком стрессе Евгения поехала на ток-шоу на федеральном канале. Оттуда их с ребенком увезли в московскую больницу, где ее и допросили. Во время разговора со следователем начала рушиться почти вся версия Кабельской. Мамаша проболталась, что и сама заклеивала сынишке рот скотчем, избивала и связывала ребенка, когда он плохо себя вел.

– Установлено, что к преступлению причастны 20-летняя мать мальчика и ее 25-летняя подруга, – рассказали в областном СУ СК. – Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Истязание малолетнего лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

Евгения сидела на суде потупившись. Фото: СУ СК России по Омской области

На время следствия Кабельскую отправили в СИЗО. Приятельница-садистка Букенова находится на седьмом месяце беременности, поэтому оставили под домашним арестом.

Также идут проверки в отношении местных органов опеки и полиции, которые допустили случившееся. Расследование этого резонансного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета и Генпрокуратуры РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

«Продолжается проверка в отношении сотрудников полиции по статье "Халатность"»

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников органов опеки и попечительства управления образования администрации Таврического района Омской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, сотрудники отдела опеки халатно относились к исполнению своих должностных обязанностей по контролю за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних, в том числе в многодетной семье, проживающей в ауле Коянбай, что повлекло существенное нарушение прав и интересов 1,5-годовалого мальчика, систематическое причинение ему побоев и истязаний как со стороны матери, так и беременной женщины, в семье которой ребенок проживал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.

Кроме того, продолжается проведение доследственной проверки в отношении сотрудников полиции по ст. 293 УК РФ (халатность).