Домашний арест и лишение родительских прав: как накажут подозреваемых в избиении ребенка под Омском

В деле об избиении Максима Кабельского теперь двое подозреваемых: мать мальчика и ее подруга, приютившая семью.

В деле о жестоком обращении с малолетним Максимом Кабельским избрана мера пресечения для Гульмиры Букеновой, которую обвиняли в издевательствах над ребенком.

Напомним, все началось 3 сентября, когда мать Максима Евгения сбежала из дома подруги, спасая ребенка от постоянных издевательств. Семья Кабельских лишилась отца весной 2020 года, погибли также и все родственники. Молодая мать осталась с маленьким ребенком одна практически на улице в ауле Коянбай в Омской области. Тогда в ее жизни и появилась добрая соседка Гульмира. Она приютила Евгению с сыном, а после во время отсутствия матери стала избивать мальчика. Однажды она выслала Евгении страшные фото, где Максим связанный сидел у батареи, и потребовала у женщины срочно вернуть долг за котел, который якобы сломал мальчик.

После этих событий Кабельская забрала сына и сбежала сначала в больницу, а потом в Москву. Там ее допросили следователи и пришли к выводу о том, что и сама мать может быть причастна к избиениям Максима. В разговоре с правоохранителями Евгения призналась, что применяла физические наказания к сыну. После этого она тоже стала подозреваемой.

В следственном комитете Омской области сообщают, что мера пресечения для одной из женщин, а именно Гульмиры Букеновой, уже избрана. Ее заключили под домашний арест. Сейчас она на 7 месяце беременности. Это будет 4 ребенок в семье Букеновых. Евгении Кабельской грозит заключение под стражу и ограничение в родительских правах. Сейчас Максим находится в столичной больнице, а его мать задержана.

Следствие продолжается. Следственный комитет уже получил медицинскую карту Максима для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также провели осмотр места преступления, допросили всех фигурантов дела.

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящее время в результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастны 20-летняя мать мальчика и ее 25-летняя многодетная подруга. Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. Также следственными органами СК России проводятся доследственные проверки по факту ненадлежащего исполнения (бездействия) должностными лицами органов опеки и полиции служебных обязанностей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего, - сообщают в пресс-службе следственного комитета Омской области.