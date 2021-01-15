25-летняя Гульмира Букенова из аула Коянбай, обвиненная в издевательствах над ребенком подруги, сейчас находится под домашним арестом. С начала следствия девушка успела сняться в ток-шоу на федеральном канале. И, видимо, почувствовав себя звездой, завела страницу в тик-токе.Напомним, Букенова «прославилась» в начале осени, когда ее обвинили в издевательствах над 1,5-годовалым сыном подруги. Гульмира пустила пожить у нее дома попавшую в беду Евгению Кабельскую, но все это обернулось диким скандалом. Евгения даже обвинила приятельницу в вымогательстве и похищении малыша. Но вскоре выяснилось, что издеваться над собственным сыном могла и она сама. Букенову на время следствия заключили под домашний арест. И она не теряет времени даром, развлекаясь записью роликов.Сейчас у нее 130 подписчиков. Самый популярный пост, посвященный Новому году, набрал уже 776 лайков. За время с начала следствия сельчанка успела снять десятки роликов. В большинстве из них она просто многозначительно смотрит в камеру или записывает липсинги – открывает рот под фонограмму популярных песен.Например, в одном из видео она отказывается от подарка от Деда Мороза, сообщая, что лучше будет баловаться весь год. Также фигурантка уголовного дела делится и личной информацией. 11 декабря она показала, как получает свидетельство о рождении ребенка. В другой раз записала, как кормит сына грудью.Женщина, обвиненная в истязании чужого ребенка посчитала возможным записать поучительное видео для нерадивых мам, которые плохо относятся к своим детям.Впрочем, хотя бы одну позитивная новость во всем этом потоке абсурда можно вычленить – в отличие от деревни Станкевичи Называевского района, где мается на березе блогер Алексей Дудоладов, в ауле Коянбай Омского района, судя по всему, интернет работает бесперебойно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Избивала и привязывала к батарее»: Омичка взяла в заложники 1,5-годовалого малыша из-за долга его материК сожалению, этот дикий случай оказался в районе не единичным. Еще одно ЧП с ребенком произошло в ауле Коянбай. Там истязали совсем кроху – 1,5-годовалого малыша. Кто в этом виновен, сейчас разбираются в Следственном комитете. (Подробнее...)Генпрокуратура начала проверку инцидента с 1,5-годовалым омичом, взятым в заложники из-за долга материМногодетная женщина пустила Евгению с крохой пожить у нее дома. Та после смерти мужа оказалась совсем одна, без крыши над головой и практически без средств к существованию. А потом маленький Максим случайно сломал отопительный котел в доме, где их приютили. Оборудование по меркам села стоит очень дорого – 20 тысяч рублей. Хозяйка жилья начала требовать деньги с мамы мальчика. (Далее...)ТЕМ ВРЕМЕНЕМНасилие, приют и бездетность: стало известно, как жила мать мальчика, которого держали в плену под ОмскомС помощью правозащитников Кабельской удалось сбежать из дома подруги. Правда, теперь ее саму подозревают в избиениях сына. Об этом стало известно после допроса матери в больнице. Следователи пришли к выводу, что Евгения применяла к сыну физические наказания. (Далее...)Появилось видео ареста омички, подозреваемой в истязании 1,5-годовалого сынаПоявилось видео ареста матери мальчика, которую задержали в Москве и этапировали в Омскую область. Евгения сидела на суде, потупив голову и закрываясь руками. На время следствия женщина будет помещена в изоляторе. (Далее...)ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ«Морила голодом и держала запертыми в комнате, как диких зверей»: Соседи рассказали об омичке, истязавшей приемных детейПервой тревогу в Зеленом Поле на юге Омской области забила местная учительница. В самой деревне школы уже нет – все местные ездят в соседнюю Неверовку. Женщина заметила, что один из учеников с трудом садится и встает во время урока. Сначала Илья (имя мальчика изменено) не признавался, в чем дело. 10-летнего ребенка отвели в медкабинет. Осматривавшая его фельдшер ужаснулась: у мальчика был огромный синяк во весь пах, гематомы обнаружили и по всему телу. После расспросов он сознался, что все это с ним сотворила приемная «мама». (Далее...)Сажала в таз с кипятком и заставляла часами лежать без движения: Омичку обвиняют в истязании приемных детейУ супругов Михайловых из деревни в Таврическом районе Омской области двое собственных детей – взрослые дочь и сын. Уже есть внуки. Татьяна Михайлова (имя и фамилия изменены), судя по всему, своих кровных родственников любит искренне и нежно. На ее странице в соцсети буквально сотни фото ребятишек. Вот она в цирке, в парке, а здесь на аттракционах. Также женщина делился с подписчиками снимками всевозможных кулинарных шедевров, которые готовит, чтобы порадовать малышню. (Подробнее...)