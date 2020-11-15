Омский блогер, залезавший на дерево ради интернета, рассказал, почему записал обращение к губернатору

Блогер уверен, что стабильная связь нужна везде, даже в небольших деревнях. Фото: https://www.instagram.com/omskiy.kolhoznik/

Алексей Дудоладов, блогер из деревни Станкевичи в Омской области, стал звездой интернета, записывая короткие ролики для социальной сети Tik Tok. Летом число его подписчиков приблизилось вплотную к 100 тысячам. Несмотря на это парень не бросил учебу в вузе и продолжил получать образование. Во вторую волну коронавируса ему пришлось, как и многим другим студентам уйти на удаленку. Из Омска парень вернулся в родную деревню и столкнулся с проблемой: где же выходить на связь с преподавателями? В доме у Алексея скорости интернета едва хватает, чтобы работали мессенджеры, Zoom такая связь точно не потянула бы.

"ОБРАЩЕНИЕ ЗАПИСАЛ НА ЭМОЦИЯХ. НАКИПЕЛО"

Своеобразной фишкой блоггера были прямые эфиры, которые он вел с березы. Там есть устойчивый сигнал, который Алексей случайно обнаружил еще летом. В некоторых местах можно поймать сигнал и на земле, но он постоянно прерывается. К дереву он и отправился. Пока стояла теплая погода, присутствовать на лекциях у блогера получалось, но когда пришли первые морозы, делать это стало все сложнее.

- Я просидел на ветке две пары и околел, сидеть еще одно занятие уже не было сил. Тогда я и решил записать обращение к губернатору прямо с этой березы. Накипело, - рассказывает о своем решении Дудоладов. - Наверное, нужно было решить этот вопрос с вузом, но ведь проблема не только моя, она повсеместная. Мне пишут студенты из других районов, где ситуация еще хуже. У нас хотя бы ловит сотовая связь, а люди даже позвонить не могут. Поэтому я и обратился напрямую к губернатору.

Блогер не рассчитывал, что его видеообращение вызовет такой резонанс. По словам Алексея, он загрузил обращение в сторис в Instagram, и на следующий день увидел, что его просмотрели с аккаунта губернатора Омской области Александра Буркова. Он рассчитывал на взвешенный ответ.

- Пока я категорически не доволен общением с нашими властями. Я не ради пиара записал это обращение, я надеялся, что внимание обратят на проблему в целом, а не на конкретный случай, но ответа так и не получил. Официально со мной связались только представители Tik Tok и пообещали помочь, но не известно, получится ли у них. В институте для меня составили индивидуальную программу занятий, кто-то из преподавателей звонит, кто-то присылает задания на почту. Но другие студенты и школьники продолжают оставаться без помощи, - отмечает блогер.

"СКОРОСТЬ ЗАМЕРИЛИ, НО НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕ СМОГЛИ"

В деревню Алексея приезжали с замерами провайдеры. Они подтвердили, что скорость низкая, но сделать они ничего не смогли. Не попадают Станкевичи и в программу по установке вышек связи.

- Специалисты заявили, что могут поставить дополнительную вышку только в селе, где проживает более 100 человек. У нас, конечно, такого нет, но недалеко есть другие села, где со связью ситуация не лучше, а живет по 200-300 человек. Если вышка будет там, то и до нас дотянется. Почему нельзя поставить вышку там? - недоумевает Алексей.

Развеял он и миф о том, что в маленьких деревнях жителям интернет не нужен. Дудоладов рассказал, с какими проблемами сталкиваются жители из-за отсутствия связи.

- Многим жителям деревни необходим интернет. У нас, например, люди налоги не могут заплатить. Не в город же ради этого ехать. А если просрочишь платеж, начислят пени. Приходится переплачивать. Записаться на прием, скажем, в больницу тоже невозможно, - говорит блогер.

"НА ЗИМУ ПРИНЕСУ НА БЕРЕЗУ ШУБУ"

Алексею удалось решить проблему с дистанционным образованием, но он надеется, что 22 ноября студентам позволят вернуться к очному формату. Сидеть по несколько часов на дереве и дальше, потому что стабильную связь можно поймать только там, он просто не сможет.

- Очень надеюсь, что дистант скоро закончится. Береза кое-где покрылась льдом, залезать тяжело, да и холодно. Наверху сильный ветер, от этого холоднее и телефон быстро разряжается. Принесу туда шубу, чтобы было теплее, - делится планами Дудоладов. Есть у него и более серьезные намерения.

- Если ситуация не улучшится, - говорит Алексей, - я, наверное, снова на березу полезу и запишу оттуда в зимний мороз обращение Путину. Потому что так дальше жить нельзя. Почему где-то есть связь, а где-то нет? Это настоящее цифровое неравенство.