Чиновники ответили омскому тиктокеру, который для обучения на дистанте лазил на березу

Парню приходится залезать на березу в мороз, чтобы побывать на парах. Фото: www.instagram.com/omskiy.kolhoznik/

Накануне омским школьникам продлили каникулы из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе, а студенты вузов были вынуждены уйти на дистанционное обучение. Для жителей города это не стало большой проблемой, вот учащиеся из Омской области испытали трудности.

От их лица и выступил популярный тиктокер из Омска Алексей Дудоладов. Этим летом он набрал популярность в социальной сети Tik Tok, но обучение в омском институте речного транспорта не бросил. Вот только теперь студенту приходится залезать на высоту 8 метров, чтобы доказать - он не прогуливает занятия просто так. Только там в его деревне ловится интернет.

- У меня дома есть интернет, но только 2G. Я не могу выйти в образовательную среду, потому что сеть не грузит. Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Здесь высота примерно 8 метров. Только отсюда я могу выйти в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не просто так пропускаю лекции. Летом я проводил стримы с березы, но сейчас не май месяц. Приходится жертвовать здоровьем, а я уже болел двусторонней пневмонией, - рассказывает в своем Instagram о проблеме Алексей.

В омском министерстве образования, как ни странно, отреагировали на нетривиальную жалобу студента и ответили, что ведомство тоже беспокоят проблемы, которые испытывают студенты на дистанте.

- При переходе на дистанционный формат обучения там, где Интернет-связь недостаточно устойчива, конечно, возникают проблемы. Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас. В такой ситуации, оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям. При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту.

В институте, где блогер учится на инженера-судостроителя тоже не остались глухи к жалобам ученика.

- Алексею мы обязательно поможем и разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер. Надеемся, что скоро этот период завершится, и мы сможем вернуться к очному общению, занятиям в классах, - сообщила директор Омского института водного транспорта Елена Заславская.