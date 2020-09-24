Колхозник из Омской области набирает миллионы просмотрев в TikTok

Парень из глубинки Омской области собрал 100 тысяч подписчиков меньше, чем за год. Фото: TikTok Омский колхозник

Еще год назад обычный парень из деревни Станкевичи в Называевском районе Омской области и не задумывался о блоггерстве. Он, как и многие, уехал из дома на учебу, но о родных местах не забывал и приезжал на выходные. Именно видео с кадрами сельской жизни залетело в тренды "ТикТока". Алексей Дудоладов и сам не понял, как именно это произошло, но увлекся и стал монтировать архивные видео, чтобы выложить их в сеть, рассказал молодой человек изданию НГС55.

Вести блог - дело не простое, особенно из родной деревни Алексея. Место такое глухое, что интернет ловит только на березе.

- Мне, получается, чтобы загрузить видео, надо на метров 300 от деревни уйти, телефон поднять. К примеру, прямые эфиры, если я в деревне, я веду, как правило, на какой-нибудь берёзе, и то связь прерывается, - рассказывает молодой блоггер.

В своем интервью парень признается, что ему уже предлагали рекламные контракты, но он отказался. Не знает, что мог бы снять для ювелирного салона и онлайн-магазина. В сети Алексей ведет два канала "Леха из деревни", где публикует развлекательный контент и "Омский колхозник", где делится практическими советами по садоводству.

Аудитория Алексея уже близится к 100 тысячам подписчиков,а самый популярный ролик собраль более 4 миллионов просмотров, серьезно заниматься блогингом он не намерен. Сейчас парень учится в омском институте речного транспорта на инженера-судостроителя. Пусть он и не решил, с чем свяжет свою жизнь дальше, но в родные края на ПМЖ не собирается.

- Мне нравится жить в деревне, но там нет места, где можно нормально зарабатывать. <…> Хотя я во многом разбираюсь, я вряд ли вернусь, - заявил Дудоладов.