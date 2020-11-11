Приходится лезть на березу, чтобы побывать на парах: популярный омский блогер жалуется на проблемы с дистанционным образованием

Блоггеру из Омской области приходится лезть на дерево чтобы загрузить новые видео и побывать на онлайн-парах. Фото:www.instagram.com/omskiy.kolhoznik/

Этим летом обычный парень из деревни в Омской области Алексей Дудоладов, больше известный как Омский колхозник, стал популярным блогером в TikTok. 21-летний парень не бросил учебу, а продолжил получать образование инженера-судостроителя в Омском институте речного транспорта. Сейчас, когда студентов перевели на дистанционное обучение, он, как и многие други студенты из деревень и сел, столкнулся с проблемой выхода в интернет.

- У меня дома есть интернет, но только 2G. Я не могу выйти в образовательную среду, потому что сеть не грузит. Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Здесь высота примерно 8 метров. Только отсюда я могу выйти в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не просто так пропускаю лекции. Летом я проводил стримы с березы, но сейчас не май месяц. Приходится жертвовать здоровьем, а я уже болел двусторонней пневмонией, - рассказывает в своем Instagram о проблеме Алексей.

В комментариях омичи поддерживают парня теплыми словами и отмечают, что это действительно серьезная проблема для многих студентов.