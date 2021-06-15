«Как я провел лето»: Хоккеисты «Авангарда» показали, как отдыхают на каникулах

Шимон Грубец с сыном радуются лету, каникулам и домашней еде.
Фото: Instagram.com
Игроки омского «Авангарда» наслаждаются заслуженным отпуском после тяжелого чемпионского сезона. Судя по всему, вкусы у хоккеистов совершенно разные.
Самая разнообразная по содержанию страница в Instagram у нападающего Павла Дедунова. Он делится с подписчиками красотами родного Хабаровского края, где проводит лето. Спортсмен собственноручно выловил увесистого верхогляда (это пресноводный хищник семейства карповых) и бросил вызов другим участникам челленджа по рыбной ловле.
Павел Дедунов
Фото: Instagram.com
На другом снимке он учит сына обращаться с оружием, на третьем – охотится на уток.
У Павла Дедунова настоящие "мальчиковые" увлечения - охота и рыбалка.
Фото: Instagram.com
Павел Дедунов
Фото: Instagram.com
В комментариях к посту написал «Авангарда» Илья Ковальчук. Теперь уже бывший капитан сообщил, что ждет от Павла приглашения в гости.
У голкипера Шимона Грубеца куда менее воинственный Instagram. Он показал, как они с сыном дегустируют мамино картофельное пюре. Все счастливы.
Шимон Грубец
Фото: Instagram.com
Его коллеги этим летом частично исполнили основные правила жизни мужчины: Максим Чудинов построил дом, а Дамир Шарипзянов и его супруга родили замечательного сына. На бирке из роддома значится, что малыш весит 3 килограмма и 730 граммов. Радостное событие произошло 8 июня.
У Дамира Шарипзянова родился сын.
Фото: Instagram.com
На другом фото видно, как Дамир привез Кубок Гагарина, завоеванный в прошлом сезоне, в казанскую мечеть.
Дамир привез чемпионский кубок в мечеть.
Фото: .instagram.com/sergeyiss/
Форвард Сергей Толчинский решил совместить приятное с полезным. Он выложил забавный снимок: как читает книжку посреди «барной» улицы Рубинштейна в Петербурге.
Сергей Толчинский тянется к знаниям даже посреди тусовочного места в Питере.
Фото: Instagram.com
Ярослав Косов отдыхает с семьей на Мальдивах.
Ярослав Косов
Фото: Instagram.com
Дмитрий Шевченко с прекрасной супругой-моделью – на Кипре. Там же проводит отпуск чета Телегиных.
Дмитрий Шевченко
Фото: Instagram.com
Иван Телегин
А его коллега по команде Денис Зернов предпочитает любоваться красотами Челябинской области и катается на велосипеде по каменному карьеру в Миассе.
Денис Зернов
Фото: Instagram.com
Один из самых талантливых молодых хоккеистов страны, воспитанник «Омских ястребов» Арсений Грицюк тоже предпочел зарубежным курортам родные просторы. Он отдыхает на реке в Оренбургской области.
Арсений Грицюк
Фото: Instagram.com