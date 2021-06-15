«Как я провел лето»: Хоккеисты «Авангарда» показали, как отдыхают на каникулах

Шимон Грубец с сыном радуются лету, каникулам и домашней еде. Фото: Instagram.com

Игроки омского «Авангарда» наслаждаются заслуженным отпуском после тяжелого чемпионского сезона. Судя по всему, вкусы у хоккеистов совершенно разные.

Самая разнообразная по содержанию страница в Instagram у нападающего Павла Дедунова. Он делится с подписчиками красотами родного Хабаровского края, где проводит лето. Спортсмен собственноручно выловил увесистого верхогляда (это пресноводный хищник семейства карповых) и бросил вызов другим участникам челленджа по рыбной ловле.

Павел Дедунов Фото: Instagram.com

На другом снимке он учит сына обращаться с оружием, на третьем – охотится на уток.

У Павла Дедунова настоящие "мальчиковые" увлечения - охота и рыбалка. Фото: Instagram.com

Павел Дедунов Фото: Instagram.com

В комментариях к посту написал «Авангарда» Илья Ковальчук. Теперь уже бывший капитан сообщил, что ждет от Павла приглашения в гости.

У голкипера Шимона Грубеца куда менее воинственный Instagram. Он показал, как они с сыном дегустируют мамино картофельное пюре. Все счастливы.

Шимон Грубец Фото: Instagram.com

Его коллеги этим летом частично исполнили основные правила жизни мужчины: Максим Чудинов построил дом, а Дамир Шарипзянов и его супруга родили замечательного сына. На бирке из роддома значится, что малыш весит 3 килограмма и 730 граммов. Радостное событие произошло 8 июня.

У Дамира Шарипзянова родился сын. Фото: Instagram.com

На другом фото видно, как Дамир привез Кубок Гагарина, завоеванный в прошлом сезоне, в казанскую мечеть.

Дамир привез чемпионский кубок в мечеть. Фото: .instagram.com/sergeyiss/

Форвард Сергей Толчинский решил совместить приятное с полезным. Он выложил забавный снимок: как читает книжку посреди «барной» улицы Рубинштейна в Петербурге.

Сергей Толчинский тянется к знаниям даже посреди тусовочного места в Питере. Фото: Instagram.com

Ярослав Косов отдыхает с семьей на Мальдивах.

Ярослав Косов Фото: Instagram.com

Дмитрий Шевченко с прекрасной супругой-моделью – на Кипре. Там же проводит отпуск чета Телегиных.

Дмитрий Шевченко Фото: Instagram.com

Иван Телегин

А его коллега по команде Денис Зернов предпочитает любоваться красотами Челябинской области и катается на велосипеде по каменному карьеру в Миассе.

Денис Зернов Фото: Instagram.com

Один из самых талантливых молодых хоккеистов страны, воспитанник «Омских ястребов» Арсений Грицюк тоже предпочел зарубежным курортам родные просторы. Он отдыхает на реке в Оренбургской области.