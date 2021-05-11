5 ошибок омского министра Александра Мураховского, которые усложнили его поиски

Александр Мураховский трое суток блуждал по тайге, пока сам не вышел к людям. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Министр омского здравоохранения Александр Мураховский пропал на севере области во время охоты еще 7 мая. Туда на время выходных чиновник приехал с друзьями поохотиться. Во время катания на квадроцикле Мураховский наехал на небольшое дерево и застрял на трясине – места в Большеуковских лесах болотистые. Пока пытался выбраться, отстал от группы. С собой у него была лишь рация и зажигалка. В итоге в поисках выхода к дороге Мураховский провел почти трое суток. К людям в отдаленное село Баслы чиновник вышел сам. О встрече с министром и разговоре с ним «Комсомолке» рассказала местная жительница Ольга Идрисова.

Сам министр уже извинился перед людьми, искавшим его трое суток. Тем временем, поисковики считают, что найти чиновника можно было бы быстрее. Однако находившийся в экстремальных условиях Александр Мураховский хоть и не умышленно, но совершил целый ряд ошибок, которые усложнили его поиски. О них «Комсомолке» рассказала региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Рада Маевская. Возможно, этот разбор опытного поисковика станет для кого-нибудь в будущем полезным.

Ошибка №1: Нарушил золотое правило не уходить с места, где потерялся

- Конечно, главная ошибка – не уходить с того места, где ты заблудился. Особенно если ты не ориентируешься на местности. Это золотое правило в данном случае было нарушено. Человек попытался найти дорогу сам, но сбился с пути, - говорит Рада Маевская.

Ошибка №2: Не взял с собой заряженный телефон

- У Александра Мураховского не было с собой телефона с полной зарядкой. Он его оставил на базе, так как связь там якобы все равно отсутствует. Я все это прекрасно понимаю, но мобильник все же стоило взять, - объясняет представитель отряда «ЛизаАлерт» Рада Маевская. – Это бы упростило нам поиски. Все равно кое-где связь пробивается, мы по сигналу бы поняли хотя бы примерно место направления человека. Мы и так угадали, в какую сторону направился министр, но по мобильнику сделать это было бы проще. У нас есть соответствующие специалисты, которые умеют отслеживать по телефону.

Ошибка №3: Не надел яркий предмет одежды

- Александр Мураховский был одет в камуфляж, который сливался с местностью. На нем не было яркого элемента одежды. Это делало его незаметным для поисковиков. Он сам рассказывал, что видел пролетавший над ним вертолет. Но как раз по этой причине сверху люди не заметили потерявшегося человека. Следовало надеть какую-то яркую одежду – красную, зеленую, любой элемент одежды. Это бы сделало человека в лесу заметнее.

Ошибка №4: Забыл развести костер

- У меня есть в голове много вопросов, которые я хотела бы задать потерявшемуся министру. Я как раз готовлю отчет по прошедшим поискам. Не готова озвучить вам сейчас все эти вопросы, но первый: почему он не развел костер для привлечения внимания? Насколько знаю, у человека была с собой зажигалка. Что помешало – сырые дрова или сломавшаяся зажигалка, я пока не знаю. Но это однозначно облегчило бы поиски. Если не удалось развести костер, можно было бы на открытой местности хотя бы сложить деревья или палки в какую-нибудь фигуру – ровный треугольник или выложить из крупных веток стрелку. Чтобы сверху было понятно: это сделал человек.

Ошибка №5: Не стоило уходить из вагончика

- Конечно, нужно было остаться в вагончике, на который наткнулся министр в лесу (его устанавливали рабочие местного торфяника. – Прим. Авт.). Не стоило уходить оттуда. Так мы бы быстрее обнаружили пропавшего человека. А так, все эти ошибки, допущенные в экстремальной ситуации, усложняли поиски и постоянно отодвигали время обнаружения Александра Григорьевича. Мы все понимаем, что он делал это не умышленно. Если бы не все эти ошибки, обнаружить министра удалось бы в первые же сутки.

ДОСЛОВНО

«Извините, что не дал искавшим меня спокойно отметить праздник 9 Мая»

Глава омского минздрава Александр МУРАХОВСКИЙ:

- Самочувствие хорошее. Завтра уже готов приступить к работе - коротко ответил министр журналистам, которые поинтересовались его состоянием здоровья. Считаю, что произошел несчастный случай, - сказал министр в первые часы после своего обнаружения. - Да, я не смог найти выход из леса. Искал дорогу почти трое суток. Хочу выразить слова благодарности всем, кто за меня беспокоился и кто меня искал. Я только сегодня понял, какая армия людей меня искала. Прошу прощения, что не дал спокойно отметить этот праздник 9 Мая. Кто из-за меня его пропустил. Еще раз извините и всем большое спасибо.

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