«Самочувствие хорошее - завтра приступаю к работе»: Появилось первое видео с найденным в тайге омским министром Александром Мураховским

ФОТО: Стопкадр Россия-1

Успешно завершились поиски пропавшего в тайге после охоты министра омского здравоохранения Александра Мураховского. Его искали трое суток. К людям чиновник вышел сам в отдаленной деревне.

Полицейским, которые несколько суток искали его, Мураховский коротко пояснил: ехали колонной на квадроциклах по тайге. Наехал на березу, забуксовал, отстал от группы. На местности не смог сориентироваться, а телефона с собой не было. В итоге по тайге министр блуждал трое суток. К людям он вышел сам. Первым главу омского минздрава заметила воспитатель сельского садика Альбина Идрисова. Она знала, что ведутся поиски пропавшего в тайге мужчины и увидела, что незнакомый человек идет из леса в сторону села. В деревне обычно все друг друга знают.

Однако самое удивительное, что он абсолютно здоров. Мураховскому даже не потребовалась помощь медиков. После осмотра главу минздрава отпустили домой. Уже 11 мая он собирается выходить на работу. Появилось первое видео с Мураховским, где он благодарит всех, кто искал его.

- Самочувствие хорошее. Завтра уже готов приступить к работе - коротко ответил министр журналистам, которые поинтересовались его состоянием здоровья.

В таком виде министр вышел из тайги к людям. ФОТО: https://vk.com/find_child

- Как вы смогли выжить?

- Считаю, что произошел несчастный случай. Да, я не смог найти выход из леса. Искал дорогу почти трое суток. Хочу выразить слова благодарности всем, кто за меня беспокоился и кто меня искал. Я только сегодня понял, какая армия людей меня искала. Прошу прощения, что не дал спокойно отметить этот праздник 9 Мая. Кто из-за меня его пропустил. Еще раз извините и всем большое спасибо.

Сайт "Комсомольская правда в Омске" узнал, как Мураховский выживал эти трое суток. Подробности нам рассказал человек, участвовавший в поисках чиновника. Во-первых, после того, как он отбился от группы, чиновник пошел совсем в другую сторону. Министр не мог сориентироваться на местности. Первую ночь он провел в найденном вагончике. Они есть в лесах для нужд местных лагерей. Там министр нашел и растопил буржуйку, согрелся, погрел себе чаю и смог заварить лапшу быстрого приготовления, найденную там же.

В последующие сутки Мураховский уходил все дальше от охотничьей базы. Таким образом, он прошагал почти 50 километров. Спал под березой, согревался ветками. Ночами температура опускалась в тайге до +6. Однако глава минздрава даже не получил переохлаждения.

Местные охотники говорят: Александр Мураховский родился в рубашке. В этих местах очень много диких зверей, а точнее - медведей. Видел их следы и сам чиновник. Как он не наткнулся на медведей - загадка.