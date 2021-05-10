Появилось фото омского министра Мураховского в первые минут спасения из леса

Так министр вышел к людям из тайги. Фото: vk.com/find_child

Несколько дней омичи пристально следили за судьбой министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Он отправился на охотбазу, хотя ранше заядлым охотником никогда не был, уехал в лес на квадроцикле и пропал. Его пытались искать друзья, но быстро поняли, что надо обращаться в полицию . Потом к поискам подключили волонтеров и МЧС.

Два дня чиновника искали в лесу и выдвигали множество версий о том, что могло случиться, ведь квадроцикл нашли в болоте, а рядом с местом аварии видели медведей. И вот сегодня, 10 мая, министр сам вышел из леса к людям в районе небольшого села. Он блуждал по лесу несколько дней и это не могло не сказаться на внешнем виде. На фото его сложно узнать без более привычных общественности белого халата или костюма и с трехдневной щетиной. В первые минуты после спасения, Александр Мураховский выглядел усталым и изможденным, но вполне здоровым, что, конечно, радует.