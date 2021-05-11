«Был в разбитых очках и сказал, что плыл через болото»: Нашедшая омского министра Мураховского сельчанка рассказала о разговоре с ним

Министра Мураховского искали трое суток. Фото: «ДоброСпас-Омск»/«Нацианальный центр помощи детям»

«Комсомольская правда в Омске» пообщалась с семьей Идрисовых из села Баслы, которая обнаружила заплутавшего в местной тайге и болотах и самостоятельно выбравшегося к людям на четвертые сутки главу областного минздрава Александра Мураховского.

Напомним, высокопоставленный омский чиновник поехал на майские праздники отдыхать на охотничью базу в деревню Поспелово Большеуковского района (о ней мы расскажем в следующем материале) к своему приятелю. Они поехали кататься по тайге. Но покорить местные чащи и болота у министра не получилось, его квадроцикл завяз в трясине. Он сообщил по рации, что намерен выбираться пешком и в итоге ушел в противоположную сторону. В итоге, чудом не попав в лапы голодным и злым медведям, смог выбраться к селу Баслы. Вот, как это было.

- У нас в деревне связь плохо ловит. Дочь вышла на дорогу, искать интернет. Сидела в машине, дверь была открыта, – рассказывает местная жительница Ольга Идрисова. – Смотрит: министр идет!

«ЖЕНА МЕНЯ, НАВЕРНОЕ, УЖЕ ПОХОРОНИЛА»

- Она уже знала, как он выглядит?

- Знала, у меня сын работает в местном МЧС, они уже искали его. Дочь узнала сразу. И мы тут вышли с соседкой. Я говорю: «Вы волонтер, наверное?». Он отвечает: «Да нет, я тот, кого ищут». Усадили его на лавочку. Попросил попить. Соседка вынесла ему ковшик воды. От еды отказался. После этого он первым делом попросил телефон, позвонить жене. Она меня, говорит, уже похоронила, наверное. Жена сначала не ответила, потом сама перезвонила. Я говорю: «Мужа вашего нашли». Она попросила поговорить с ним. Мы параллельно сообщили о нашедшемся в полицию. Полицейский сначала взял трубку, узнал, кто это, а потом уже передал министру.

- Как Мураховский себя чувствовал?

- Конечно, был измученным. На щеке – царапины от веток. Одно стекло из очков выпало. Спросил, какое число. Очень удивился, узнав, что уже 10-е. Это, говорит, я уже четвертые сутки иду. Узнал, как называется село и сколько примерно прошел. Говорю: полсотни километров где-то. Сначала до Федорово 9 км, потом еще 12 км до нас. Но это, если по прямой, а он же крюк делал. Я удивляюсь, как он, вообще, живой выбрался. У нас же тут медведи кругом – даже в деревню выходят. В этот году на остановке уже двоих видели. А в прошлом прямо во двор к соседке медведица с медвежатами забралась. Бабушка заходит, а у нее на яблоне-дичке медвежонок сидит. Мы-то местные об этом знаем, никогда по одному в лес не ходим и далеко не заходим. А городские теряются, да. Несколько лет назад также к нашему дому охотник вышел – пару дней его искали.

«ВЫШЕЛ К ВАГОНЧИКУ, ГДЕ ДОБЫВАЮТ ТОРФ»

- Как Александр Григорьевич заплутал в лесу, что-то рассказывал?

- Говорит, переплыл какое-то болото. Не знаю даже, где он его нашел. У нас тут котлован есть или, может, талая вода еще стоит. Пока плыл, потерял рацию или оставил где-то. Увидел издалека оранжевый автобус, к нему и шел. Тут недалеко от села торф копают. Он зашел в вагончик, где живут рабочие. Нашел там оставленные припасы, поел, попил чаю и пошел дальше. Когда его забирали, просил поблагодарить парней, которые там работают. Переживал, что съел их еду и тут вспомнит: «Я же у мужиков забыл закрыть вагончик!». Мы сказали, что они не огорчатся, а вагончик мы сами закроем. Рады, что смогли ему помочь.

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