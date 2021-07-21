После статьи «Комсомолки» многодетной семье из сгоревшей деревни на севере Омской области власти выделили 150 тысяч

На месте просторного и полного радости дома Ибрагимовых осталось пепелище.

Радостная новость пришла сегодня в нашу редакцию из Знаменского района. Напомним, на днях мы писали про то, как жители маленькой северной деревни Максим Горький, практически полностью уничтоженной во время страшного пожара в мае, оказались предоставлены сами себе.

Огонь моментально охватил практически всю деревню. Испуганные люди метались по улице, пытаясь хоть как-то остановить стихию.

Так выглядела деревня Максим Горький, когда страшный пожар потушили.

Двухэтажный дом Ибрагимовых, а также вся сельскохозяйственная техника сгорели почти моментально.

В семье местных учительницы и сотрудника МЧС Земфиры и Рената Ибрагимовых трое детей, младшему всего восемь месяцев. Однако их маме пришлось выйти из декретного отпуска, чтобы заработать хоть немного денег на восстановление хозяйства. Из-за того, что они остались без крова, Земфира с детьми вынуждена была переехать в соседнюю деревню Усть-Тамак. Сейчас они ютятся в заброшенной избушке. Ее пожилой хозяин умер два года назад, с тех пор дом пустовал. Его сын разрешил попавшим в беду людям остаться там – но только на полгода.

Просторный и светлый дом, где все были так счастливы, остался лишь на фото.

Глава семейства тем временем живет в вагончике, на пепелище их когда-то большого и счастливого двухэтажного дома.

Глава семейства пока живет в строительном вагончике на пепелище своего дома.

Пока Ибрагимовы смогли залить только фундамент дома.

Земфира рассказала нам, что денег, которые им собрали неравнодушные люди, хватило только на заливку фундамента. После этого цены на стройматериалы внезапно взлетели, и работы пришлось приостановить. Тем временем до осени остается чуть больше месяца, а зима на севере наступает очень быстро. Ибрагимовы надеялись хотя бы основную часть строительства закончить до наступления холодов. Но с каждым днем эта надежда тает.

Пока Земфира с детьми живет в этом небольшом доме, пустовавшем два года.

Младшему сыну Земфиры всего 8 месяцев.

– После вашей статьи нам уже позвонили. Интересовались, как мы живем. Сказали, что окажут помощь, – радуется женщина. – Область выделила нам в общей сложности 150 тысяч: местная администрация на строительство 100 тысяч рублей и еще 50 тысяч – Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района. Я написала два заявления на получение этих денег.

Ибрагимовы очень любят родную деревню и не представляют жизни в другом месте.

Также Земфира рассказала, как сейчас обстоят дела у их соседей, семьи Тюрло. Напомним, пострадавшие супруги Григорий и Светлана до сих пор приходят в себя после случившегося. Женщина получила ожоги 25% поверхности тела. Ее увезли сначала в местную ЦРБ, потом в Омск. Она провела в больнице 1,5 месяца, и только недавно ее выписали. Правда, возвращаться было некуда. О строительстве дома на прежнем месте супружеская чета даже не думает. Говорят, не осилят. Пока они восстановили старый дом сестры, там сейчас и живут.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ:

Помочь погорельцам из деревни Максим Горький можно переводом на «Сбер» по номеру телефона: 8-965-974-48-10 (Ибрагимовы), 8-913-638-99-31 (Тюрло).

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