«Город в дыму»: Из-за пала сухой травы и мусора весь Омск затянуло едким смогом

Так сейчас выглядит Амурский поселок. Фото: «Инцидент Омск»

Омичи, то и дело жалующиеся на бесконечные выбросы от промышленных предприятий, собственными руками усугубили ситуацию. С наступлением весны дачники и жители частного сектора массово жгут мусор и сухую траву. Из-за этого весь город затянуло отвратительным сизым дымом. И эта ситуация повторяется из года в год.

Пожар в поле возле Ребровки чуть не перекинулся на жилые дома. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Запах едкой гари ощущается практически повсеместно: в Старом Кировске и городке Нефтяников, на Иртышской набережной и в Амуре.

- В связи с рядом травяных пожаров в области, действующим лесным в районе города в поселке Харино, а также порывистым ветром, в черте города Омска наблюдается смог и запах гари, – пояснили в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На территории города действуют 4 травяных пожаров и 12 – в Омском районе. Приблизительная площадь горения составляет 10 гектаров.

На дорогах почти нулевая видимость. Фото: Архив "КП"

Станый Кировск. Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»

Также в ведомстве сообщили о горевшем сегодня, 6 мая, поле возле поселков Магистрального, Зеленого Поля и села Ребровки в Омском районе. Информация о пожаре поступила в 12.39. На момент прибытия первого расчета было выявлено несколько очагов – горела сухая трава, была угроза распространения огня на жилой сектор. Площадь пожара составила 9 га.

– В 14.27 пожарно-спасательными подразделениями МЧС России возгорания локализованы, – уточнили в ведомстве. – Пострадавших нет. К тушению от МЧС России привлекались 41 человек личного состава и 9 единиц техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС России работают на ликвидации всех возгораний. Сил и средств достаточно. Обстановка находится под контролем Главного управления МЧС России по Омской области.

Иртышская набережная. Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»

Напомним, сейчас так называемые травяные пожары полыхают почти во всех районах области, а в поселке Северо-Любинский под Омском из-за такого ЧП сгорели сразу пять домов.

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия ДОЙНИКОВА:

- Людей не пугают штрафы за нарушения. Но это не главное! Самое страшное, что сейчас в городе Омске действуют четыре очага возгорания сухой травяной растительности, в муниципальных районах - 12 таких возгораний и один лесной пожар. Подразделения МЧС России и Лесхоза в усиленном режиме стоят на защите от огня населенных пунктов. Мы призываем жителей задуматься. Любая искра может привести к серьезному пожару. Главное управление МЧС России по Омской области напоминает, что в нашем регионе действует особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, проведение любых других работ с применением открытого огня. Эти правила следует неукоснительно соблюдать как на территории населённого пункта и в дачных массивах, так и в природной среде, включая зоны отдыха и прибрежные зоны. Обнаружив пожар немедленно вызовите пожарных по телефону 101.

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