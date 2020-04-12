Из-за подожженной сухой травы весь Омск затянуло дымом
Из-за введенного в регионе режима полной самоизоляции и значительно снизившегося количества авто на дорогах воздух в городе очистился. Однако в субботу, 11 апреля, Омск затянуло едким дымом.
Как выяснилось, все из-за подожженной дачниками сухой травы. Огонь моментально распространился на большие площади, и потушить его самостоятельно люди не всегда могли.
Фото: «Омск Live»
По информации областного ГУ МЧС, большую часть вызовов сейчас составляют именно такие рукотворные пожары. Только за последние сутки им пришлось тушить 17 очагов.
Кстати, тяжелая ситуация не только в Омске и его пригородах, но и почти повсеместно в регионе. Например, жители села Черкушево Тарского района не спали всю ночь, опасаясь за свою жизнь. Там вдоль речки Степановки также полыхали палы.
Фото: vk.com/tara_360
Из-за подожженной сухой травы весь Омск затянуло гарью..Видео: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU