Из-за подожженной сухой травы весь Омск затянуло дымом

12 Апр 2020 2020-04-12T08:30:46+03:00

Только за минувшие сутки пожарные выезжали на такие вызовы 17 раз [видео]

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Из-за введенного в регионе режима полной самоизоляции и значительно снизившегося количества авто на дорогах воздух в городе очистился. Однако в субботу, 11 апреля, Омск затянуло едким дымом.

Как выяснилось, все из-за подожженной дачниками сухой травы. Огонь моментально распространился на большие площади, и потушить его самостоятельно люди не всегда могли.

Фото: «Омск Live»

По информации областного ГУ МЧС, большую часть вызовов сейчас составляют именно такие рукотворные пожары. Только за последние сутки им пришлось тушить 17 очагов.

Кстати, тяжелая ситуация не только в Омске и его пригородах, но и почти повсеместно в регионе. Например, жители села Черкушево Тарского района не спали всю ночь, опасаясь за свою жизнь. Там вдоль речки Степановки также полыхали палы.

Фото: vk.com/tara_360

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/772567" frameborder="0"></iframe> Из-за подожженной сухой травы весь Омск затянуло гарью..Видео: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU