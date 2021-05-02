В страшном пожаре в Любинском районе Омской области сгорели пять домов

В поселке Северо-Любинском сгорели три дома. Фото: «ЧП Омск»

Напомним, накануне сотрудники областного ГУ МЧС предупреждали о шквалистом ветре, который только раздует лесные пожары в регионе. Местных жителей просили не поджигать сухую траву на полях, так как неконтролируемо распространяющийся огонь может перекинуться и на жилье.

И беда все-таки случилась. Сегодня, 2 мая, в поселке Северо-Любинском в страшном пожаре сгорели сразу пять домов. Очевидцы сообщают, что тушить огонь пришлось машинам из Омска.

В пресс-службе областного ГУ МЧС уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 13.55. Огонь распространился на 500 кв. метров. В его тушении приняли участие 9 пожарных машин и 28 сотрудников.

- Организована проверка исполнения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка полноте работы органов контроля и надзора, к чьей компетенции отнесены вопросы обеспечения пожарной безопасности, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также на контроль взят ход проведения дознавателем ГУ МЧС России по Омской области доследственной проверки по факту возгорания. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, оценивается причиненный материальный ущерб. Вопросы защиты прав граждан, утративших имущество в ходе пожара, также поставлены на контроль органов прокуратуры.

Ситуацию также прокомментировали в администрации Любинского района.

- Сегодня в южной части поселка Северо-Любинский Любинского района произошел пожар. Из-за возгорания травы огонь перекинулся на жилые дома, в результате пожара пострадало 5 домов, где проживали 7 семей, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Но никто не был госпитализирован, жители здоровы. На данный момент пожар удалось локализовать. В настоящее время ситуация находится под контролем администрации и служб ГО и ЧС района. Кроме того, для переселения нуждающихся семей готовится временный фонд жилья.