Новое ЧП под Омском: Из-за пала сухой травы сгорели 5 дачных домов

В садоводческом товаришестве «Кедр» сгорели пять домов. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В четверг, 7 мая, страшный пожар случился в СНТ «Кедр» в 50 км от Омска. Огонь, тлевший на полях вокруг из-за пала сухой травы, перекинулся на жилые дома. Это привело к новому ЧП в регионе.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- Сообщение о возгорании травы в Азовском районе Омской области поступило в 13.49, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия пожарных наблюдалось горение сухой растительности на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Кедр». В тушении были задействованы 4 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава. Огнем уничтожены 5 дачных построек и трава на площади 10 га. В 16 часов 25 минут открытое горение ликвидировано.

Также сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет. Материальный ущерб подсчитают после проверки.

В Омской области продолжают гореть поля. Город и почти все районы области затянуты едким дымом.

Напомним, ранее в Любинском районе сгорели сразу пять домов.

А в Большереченском районе заживо сгорело стадо из 120 овец, оказавшихся в огненной ловушке посреди леса.

На днях еще одна большая беда случилась там же. Почти полностью выгорела старинная татарская деревня Каракуль.

Причины и обстоятельства этого инцидента сейчас устанавливаются.

Тем временем под Омском дачники продолжают жечь траву и мусор.

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