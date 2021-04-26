В каких районах Омской области бушуют пожары

Лесные пожары в Омске подбираются опасно близко к домам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время омичи часто стали сообщать о крупных пожарах, охватывающих Омск и Омскую область. После схода снега в этом году практически сразу из-за неосторожности людей начала гореть прошлогодняя листва и трава как в городе, так и в области. Из-за таких пожаров в Омске уже пострадали несколько дачных участков. Об их возгорании стало известно накануне в пятницу. Предполагали, что загорелось только три дома, но когда пожарные прибыли на место, оказалось, что горит уже 20 участков.

От дачных домиков в СНТ «Виола» остались только воспоминания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Еще один крупный пожар охватил пустыри рядом с СНТ Тепличный-3. Огонь успел охватить 20 гектаров и подобраться опасно близко к дачным домикам. В этом случае пожарным удалось остановить огонь и не допустить возгорания домов.

На выходных почти со всех концов города было видно, как горели камыши, напротив «Арены Омск». МЧС сообщали о сложностях в тушении из-за множества очагов.

Сегодня в соцсетях многие омичи рассказали о пожарах в области. Вот такое видео прислал один из местных жителей Горьковского района. Там выгорело огромное поле между деревнями Королева и Демидовка. Из-за ветреной погоды огонь распространяется быстро. Еще немного и он подберется к одой из деревень.

Густой дым застилает и трассы в Называевске. Там, как и в Горьковском районе, активно горят леса и поля.

А вот пугающие ночные кадры из поселка Черемуховское, недалеко от Омска по Черлакскому тракту. Огонь несколько метров в высоту подобрался опасно близко к домам. В темноте инфернальное зрелище производило особое впечатление.

-Горим со страшной силой, дороги не видать, - заключил один из омичей, пытаясь не съехать в кювет на трассе Щербакуль – Полтавка. Дым от пожара там так густо заволок трассу, что видимость стала практически нулевой.

Поданным сервиса СКАНЭКС, в Омской области пожарами охвачен почти весь север области, на юре возгораний пока не там много. Больше всего пожаров сейчас фиксируют в Тюкалинском, Называевской, Большереченском и Крутинском районах. Также по данным сервиса, лесные пожары охватывают соседние регионы: Новосибирск, Красноярск, Алтай.