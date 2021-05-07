«Мы неделю жили в лесу»: Как жители сгоревшей под Омском деревни боролись с огнем

Местные опасаются, что огонь может снова прийти в деревню. Трава вокруг продолжает гореть. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Накануне в небольшой деревне Каракуль под Омском произошла настоящая трагедия. Огонь, которого местные опасались уже неделю и старались обезопасить от него деревню, все же перебрался к домам. Пожар, разошедшийся за несколько минут, выжег половину деревни. Пожарные и местные сутки тушили возгорание.

О том, как все началось, и что происходит сейчас "Комсомольской правде" рассказала глава Уленкульского сельского поселения Лейля Мухаметшина. Именно к этому поселению относится пострадавшая деревня.

Лейля, расскажите, как начинался пожар? Что произошло?

- Огонь со стороны Колосовского района пришел. Там все было окопано и проминирализовано. Это и губернатор видел, и глава района нашего. В какой-то промежуток заполз огонь, может, ветром принесло, а может через болото пробрался, и полдеревни не стало. Мы неделю отбивались от огня, но вот что случилось.

Почему огонь так быстро распространился?

- Много заброшенных домов стоит. Они сухие, старые еще 40-х, 50-х годов. Огонь на них ветром перенесло, ну и дальше тоже. Жители уже неделю дежурили, они и заметили, что горим. Сразу местная пожарная машина приехала, а остальные из соседних районов и города уже в течение часа подъехали. К ним претензий нет. С местными пожарными мы уже неделю в лесу живем.

Почему местные отказались уезжать во временные пункты?

- Это их земля, они тут всю жизнь прожили. Никто не хочет даже в соседнее село ехать. Там никто никого в беде не бросит. Все по родным и знакомым разошлись. Я лично знаю, кто у кого разместился.

Обещали дома восстановить. Есть понимание по срокам?

- Обещали быстро дома построить. Уже сегодня администрация подсчитывает все затраты и оперативно возьмутся за работу.

Как жители себя чувствуют после случившегося?

- Всякое было, и крики, и ругань, но сейчас успокоились. Я считаю, держатся хорошо. Если что, есть медики, они постоянно дежурят. Никто не пострадал, но бабушкам давление померять, корвалол дать, чтобы не нервничали все равно приходится. А так все хорошо.

Вам поступает помощь?

- Да, много откуда поступает помощь уже. Кто-то шлет деньгами, кто-то необходимые вещи и одежду собирает. Пришлют по почте. Наши предки в Турцию уехали, уже оттуда приходят соболезнования, помощь собирают. Из Волгоградской области тоже. Мы еще ничего не подсчитывали, но пожертвования отовсюду стекаются.

Почему пожар никто не тушил, когда он только подходил к деревне?

- Мы пытались, но разве такое потушишь? Ветер очень сильный. Огонь через 100 метров переносит, можете представить? Держали оборону, и сейчас продолжаем. Снова огонь подбирается к домам.