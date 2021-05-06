На севере Омской области из-за страшного пожара сгорела почти вся деревня

Так сейчас выглядит сгоревшая деревня. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омской области продолжают бушевать серьезные пожары. Дымом сейчас затянуты не только все районы области, но и город.

Тем не менее, люди продолжают массово жечь мусор и сухую траву на полях – несмотря на все предупреждения о страшной опасности.

В эти дни в регионе резко сменилась температура на улице, дует шквалистый ветер, который быстро и неконтролируемо разносит огонь.

Это уже привело к беде. В поселке Северо-Любинском под Омском сгорели пять домов, без крова остались семь семей.

А в Большереченском районе заживо сгорело стадо из 120 овец, оказавшихся в огненной ловушке посреди леса.

И вот новое несчастье. На этот раз оно обрушилось на немногочисленных жителей деревни Каракуль также в Большереченском районе на севере Омской области. Из 33 домов там полностью сгорели 25. И с большой долей вероятности можно сказать, что она вскоре перестанет существовать.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Огонь пришел со стороны соседнего Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом. По словам очевидцев, сначала лесной пожар перекинулся на стоявшие рядом с этим местом два дома. На место приехали две машины. Но сильным ветром пламя быстро разнесло почти по всей деревне. На месте работали уже 8 пожарных машин и 15 человек. Но в результате ЧП оказались полностью уничтожены 25 домов.

- По оперативным данным, в деревне Каракуль огнем уничтожены 25 строений, из них 1 продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений. Сейчас пожарно-спасательные подразделения работают на ликвидации возгорания. Люди остались без крова. На месте находится автобус для отправки заявившихся в пункт временного размещения (ПВР), который находится в районном поселке Большеречье. Готов пункт временного размещения на 38 мест в гостинице «Русь». Пока из жителей никто не изъявил желание направиться в ПВР, – рассказала подробности происшествия начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области подполковник внутренней службы Юлия Дойникова.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Также сообщается, что информация о ЧП поступила 6 мая в 13.15, локализовать огонь удалось только к 18.44. По факту пожара, его причинам и установлению виновных лиц будет проведена проверка.

- Мы будем рассматривать факты возникновения пожаров в природной среде, которые перешли на населенные пункты не как происшествие, а как нарушение закона в области пожарной безопасности, – отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Максим Новиков.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель прокуратуры Омской области Дмитрий ПАВЛЕНКО:

- В связи с возгоранием строений в деревне Каракуль Большереченского района Омской области органами прокуратуры организована проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Устанавливаются причины и обстоятельства пожара, оценивается причиненный материальный ущерб. В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор района Виталий Петряков. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также на контроль взят ход проведения дознавателем ГУ МЧС России по Омской области доследственной проверки по факту возгорания. Вопросы защиты прав граждан, утративших имущество в ходе пожара, также поставлены на контроль органов прокуратуры.

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