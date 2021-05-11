«Этот огонь никто бы не остановил»: Жители сгоревшей омской деревни вступились за главу, обвиненную в халатности при пожаре

Без крова в том пожаре остались 15 семей. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Неожиданный поворот получила трагедия, которая разыгралась в начале мая в Большереченском районе. Там почти полностью сгорела татарская деревня Каракуль. Огнем уничтожило 14 жилых домов. Следственный комитет провел проверку и назвал виновных в этом. У силовиков возникли претензии к главе сельского поселения, к которому относилось сгоревшее село. На Лейлу Мухаметшину завели уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая крупный ущерб".

- Следствием установлено, что глава сельской администрации не обеспечила первичные меры пожарной безопасности, а именно: не организовала создание системы оповещения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также планирование, подготовку и проведение эвакуационных мероприятий, - озвучили претензии к чиновнице в пресс-службе омского следкома. - Кроме того, не были организованы обустройство противопожарных минерализованных полос вокруг деревни Каракуль и очистка территории населенного пункта от сухой травы, являющейся потенциальным источником возгорания.

Сама чиновница с предъявленными обвинениями не согласна. Она считает, что все делала правильно.

- Да, мне предъявляют обвинение в халатности. Но я себя виноватой не считаю. Я все, что нужно было, сделала: опашка вокруг села была, заготовленный ранцы были. Пожарный пост и машина пожарная в селе есть. Помпа имеется, рында висит, жителей мы информировали. Я сама постоянно дежурила на окраине села - следили, чтобы огонь не подобрался к деревне. Но все случилось очень быстро. Главный показатель, что мы были готовы к пожару и я сделала все возможное - это то, что никто не погиб и никто не пострадал из людей. Жителей эвакуировали, я сама бегала в дыму и тоже тушила. Я сама живу в Уленкуле, сгоревший Каракуль от нас в 12 километрах. За 5 минут я не могла тут оказаться сразу, я не могу перелететь. Но я организовала всю необходимую работу. Созвонилась с постом, организовала трактор у местного фермера Кучукова - он предоставил. Оповестила главу района, что огонь идет в сторону деревни.

После пожаров не осталось ничего. Сгорела техника и даже скот.

- Предотвратить пожар было невозможно, по-вашему?

- Огонь подошел по верху камышей через воду. Все случилось очень быстро.

- Следком говорит, что вы не скосили траву вокруг села.

- Про это я не согласна. Мы скашивали. У нас много скота, бараны, коровы. Плюс мне говорят, почему, дескать, вы не скашивали камыш вокруг водоема? Как вы себе это вообще представляете? Видимо, я должна была с трактористом сесть в кабину и вместе с ним утопиться на этой воде. Как это я не приняла меры? Сгорело все 5 мая, а опахивали мы деревню 2-го числа. Я сидела рядом с трактористом в кабине. Хотели опахать гусеничным плугом, но фермер мне не дал его. Сломали бы, говорит. Земля на севере еще мерзлая внутри.

- Я так понимаю, у вас в бюджете еще и не было средств на все эти мероприятия?

- Нет, конечно. Все через спонсорскую помощь и личные отношения. Техники нет, денег нет. Ладно, люди уважают меня, по-соседски фермер помог техников. Глава района пообещал возместить все затраты. Фермеры бросили свои пахотные дела и бросились спасать деревню. А так, Кучуков не получил еще ни копейки за это.

- Сами жители сгоревших домов, что думают? Не винят вас?

- У меня как раз сидят в кабинете люди, пожалуйста, спросите их сами.

Тут глава сельского поселения Лейла Мухаметшина включает громкую связь. Интересуемся у людей, можно ли было как-то избежать страшного пожара и отстоять дома. Вот, что говорят местные:

- Наша глава, мы считаем, не виновата. Никто бы не остановил такой огонь - он из Колосовского района пришел. Там огромное болото, по верху камыша все и перекинулось прямо на жилые дома. Даже водоем не остановил огонь. Мы ее ни в чем не виним. Сейчас пишем заявления на матпомощь. Сумму, положенную нам, не озвучивают. Но обещают построить новые дома.

- Когда?

- Никто не говорит по срокам.

- А где сейчас живут люди, лишившиеся жилья?

- По родственникам, в соседних селах.

- Строиться будете не этой же земле или переберетесь на более безопасное место?

- У себя будем строиться, идти нам некуда.

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