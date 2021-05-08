«Стихийное бедствие»: Рядом с поселком в Омской области полыхает мусорный полигон

Так сейчас выглядят окрестности поселка Москаленки в Омской области. Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)

В Омской области еще даже на начиналась настоящая жара, а в регионе уже почти повсеместно полыхают лесные пожары.

Большая доля вины в этом самих местных жителей, которые массово жгут сухую траву и мусор после весенних субботников.

Ситуация уже близка к чрезвычайной. Шквалистым ветром огонь разнесло не только по полям – он вплотную приблизился к деревням и селам. Сгорели десятки жилых домов.

Очередной ужасающий пожар сейчас тушат в Москаленском районе. Проезжающие по федеральной трассе рядом с районным центром водители выкладывают в соцсети видео с места ЧП. По обеим сторонам дороги на многие километры – огонь и густые клубы дыма. Как выяснилось, там загорелся мусорный полигон.

Поскольку прямой угрозы жизни людей нет, тушение таких объектов не входит в обязанности МЧС, этмм должны заниматься ответственные за содержание свалки. Однако, как правило, пожарные откликаются на просьбу помочь и все равно тушат даже мусорные полигоны.

Тем временем, сотрудникам МЧС накануне пришлось всю ночь работать и в соседней с этим местом деревне.

- Сообщение о пожаре в деревне Нейфельд Москаленского района Екатериновского сельского поселения поступило 8 мая в 1.14, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – ул. Центральная. На момент прибытия первого подразделения горел жилой дом и хозяйственные постройки еа улице Центральной. Площадь пожара составила 120 кв.м. Он был ликвидирован в 04.40. От МЧС России 4 пожарных машины и 8 человек.

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