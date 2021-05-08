«Мы не спали сутки»: жители сгоревшей под Омском деревни надеются на помощь

Пожарные сутки тушили горящие дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В Омской области уже несколько недель бушуют лесные пожары. Горят не только деревья, но и поля, сухие камыши в болотах и прошлогодняя листва. Ситуация с огнем усложняется еще и тем, что погода стоит сухая и ветренная. Порывы достигают 17 метров в секунду. Это только помогает огню распространяться. Не смогли уследить за пламенем в деревне Каракуль Большереченского района.

Местные жители уже неделю жили в полной готовности, обороняясь от подступающего из Колосовского района огня, но все усилия не помогли справиться со стихией. 6 мая поступило сообщение о том, что в деревне случилась самая настоящая катастрофа: загорелись жилые дома. За считанные часы без крыши над головой осталось половина деревни. По данным МЧС в Каракуле сгорело 14 жилых домов, а также хозяйственные постройки и техника.

После пожаров не осталось ничего. Сгорела техника и даже скот.

Местные жители тяжело переживают произошедшее, но уезжать из родной деревни никуда не собираются. Пока разбирают завалы, надеются найти хоть что-то, что могло уцелеть в огне, и пытаются подсчитать ущерб. Об этом рассказали сами пострадавшие.

- Огонь пришел со стороны Колосовского района. Там давно горело, мы дежурили, но что против стихии сделаешь? У нас есть канал, недалеко от деревни, вот через него огонь и перепрыгнул. Оглянуться не успели, как дома загорелись, - рассказали местные жители. - Пожарные вместе с нами дежурили, но из-за ветра быстро потушить не смогли. Огонь дальше пошел.

В деревне есть своя пожарная машина, но ее сил не хватило, чтобы остановить пламя на подходе. Помощь подоспела спустя примерно час, когда огонь успел распространиться. Все это время местные жители сами помогали пожарным бороться с огнем.

- Меня не было в деревне, когда все началось, но мне сразу же позвонили, - рассказывает староста Инзира. - Приехала и успела из своего дома только документы забрать. А больше ничего и не осталось. Как и у многих здесь. Сейчас все разбирают завалы, каждый на своем участке, ищут, что осталось. До утра все полыхало, конечно, уже ничего и нет. Мы все вымотались, почти никто не спал.

А что еще сгорело?

- Много всего. Вещи, утварь - все. Скотина пострадала. Пока даже не знаем точно, сколько погибло, но у меня, например, теленок сгорел. У кого-то трое телят погибло, поросята, курицы. Магазин жалко. Он у нас единственный. Но продавщица уже продукты закупает, будет пока так обустраиваться.

Сейчас как люди себя чувствуют?

- Ну ничего, потихоньку обустраиваемся. Никто никуда переезжать не собирается. Разместились в основном у родственников. У кого нет здесь никого, соседи пустили пожить. Пока все в шоке, не знаем, что думать. Детей, кто в школе учится, постарались в Уленкуй отправить, школа у нас там, а сами здесь. Можно, можно было спасти и побольше, но не получилось. Надеемся на помощь, которую нам собирают. Многие откликнулись. Но мы в таком состоянии, что и об этом толком ничего не знаем.

Все, что остается местным жителям - разбирать завалы и ждать помощи.

Местные жители пока не знают, что будут делать дальше, но в одном они уверенны точно - переезжать никто не собирается. Они рассчитывают на помощь от губернатора в строительстве новых домов, но и без нее готовы восстанавливать деревню. Пока же остается только разбирать завалы и снова держать оборону от огня. Пожары вблизи деревни еще не утихли.

Судя по всему, отдохнуть и полностью расслабиться у жителей деревни Каракуль не получится еще долго. По прогнозам синоптиков, существенных осадков не предвидится еще долго. На ближайшую неделю обещают сухую и все еще ветренную погоду. Небольшие дожди ночью прогнозируют только 9 мая, но они точно не справятся с природными пожарами.

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