«Успели только схватить детей и выбежать»: На севере Омской области почти полностью сгорела еще одна деревня

Страшный пожар уничтожил и большой дом многодетной семьи. Фото: vk.com/gazetavpered

В Омской области продолжаются пожары с катастрофическими последствиями. Напомним, недавно в Большереченском районе практически полностью выгорела старинная татарская деревня Каракуль. Ранее огнем были уничтожены пять домов в поселке Северо-Любинском под Омском.

На выходных случилось новое несчастье: в одном из самых северных районах – Знаменском – почти полностью выгорела деревня.

Впрочем, по официальной информации регионального ГУ МЧС, в деревне Максим Горьких сгорели только два дома, а также неиспользуемое помещение и хозяйственные постройки – сараи, баня и гараж. Также сообщается сгоревших курах, шести овцах и корове. Страшный пожар тушили семь с половиной часов.

А вот местная жительница рассказала о куда больших разрушениях. По ее словам, сгорели сразу четыре дома – это большая часть села – и хозпостройки. Зато корова, к счастью, спасена.

- Все началось с неисправности на электроподстанции рядом с нашим домом, – рассказала "Комсомольской правде в Омске" Земфира Ибрагимова. – Муж даже видел, как пошла искра. По сухой траве огонь за считанные минуты распространился и охватил четыре дома: один нежилой, в один на лето приезжает хозяин, в двух жили люди. Спаслись только потому что я была на улице, в теплице и заметила. Успели забежать в дом, схватить детей. Выскочили, в чем были. Это у нас и осталось. Все остальное сгорело дотла. Мы еще лошадей разводим. Слава Богу, они были в поле и не пострадали. Сначала думали, что корова погибла, в суматохе не разобрались. Но потом оказалось, что она испугалась и убежала, когда упал забор. Все живы, но мы остались, вообще, без всего.

Сгорели четыре из шести домов.

Дома вспыхнули почти моментально. Хозяева едва успели выбежать.

У семьи погорельцев трое ребятишек: 12-ти, 6-ти лет и 6-месячный младенец. Земфира работает учительницей, ее муж – пожарным. Но даже опытный человек, зная, что делать, в момент ЧП не успел спасли свой дом. Пламя шло по сухой траве, ситуацию усугубил сильный, порывами до 20 м/с, ветер. Просторный двухэтажный дом многодетной семьи сгорел на глазах хозяев как спичка.

- Плохо еще, что мы за Иртышом живем, – объясняет Земфира. – Сначала приехали местные три пожарных машины, потом пришлось посылать за помощью в райцентр еще за двумя. Но они ехали в объезд реки до переправы и, когда добрались, у нас тушить уже было нечего. Мы отстаивали пятый дом, куда тоже дошел огонь. Отстояли. У соседей сгорел только сарай. Пожарные сделали все, что можно было. Дежурили до утра, боялись, что снова разгорится. Деревня у нас совсем маленькая, около шести домов. Но недавно начала возрождаться, люди приобретают участки под строительство. Мы пока живем у моем мамы в соседнем селе, но хотим отстроиться и вернуться домой. За лето вот придется все успеть. Проблема еще и в том, что сейчас как раз посевная, а у нас сгорела вся техника: трактор, косилки, прицепы, телеги. Остались ни с чем.

От крепких деревянных домов остались одни головешки. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Многодетной семье Ибрагимовых очень нужна любая помощь: деньгами, стройматериалами, вещами. Узнать подробнее, как помочь, можно по т. 8-965-974-48-10 (Земфира).

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