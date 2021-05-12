Весь Омск затянуло смогом: Дым в регион могло принести от страшных лестных пожаров в Тюменской области

Омск оказался под куполом едкого сизого дыма. Сколько он продержится, пока не берутся сказать даже специалисты. Фото: vk.com/air_omsk

На карте мониторинга природных пожаров СКАНЭКС – тревожным оранжевым цветом отмечена фактически вся Западная Сибирь. Судя по этой карте термических точек, в Омской области особенно сложная ситуация на севере региона.

- По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 12 по 15 мая в Русско-Полянском и Называевском муниципальных районах Омской области ожидается опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости, – предупреждают в пресс-службе областного ГУ МЧС. – В связи с этим возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также переход огня на населенные пункты.

Тем временем густым едким смогом затянут и весь город. Местные жители массово жалуются на головную боль. Звонят и в МЧС узнать, что происходит.

Так сейчас выглядит центр города. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

В небе на перекрестке улиц Жукова и Маяковского даже не видно солнца. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

- Мы сами в недоумении, – объяснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – В Омске и вокруг него сейчас ничего не горит. В области есть два крупных природных пожара. В Усть-Ишимском районе уже потушен, в Крутинский сейчас едут на помощь наши сотрудники. Но оттуда донести дым не могло – сейчас стоит почти безветренная погода. Может быть, в минприроды смогут объяснить это явление.

- По информации на утро, превышений норм по химическому составу нет, – рассказали нам в минприроды. – Правда, есть превышение содержания пыли в воздухе. Но жалоб именно на дым сегодня действительно много. Именно поэтому после обеда наша передвижная эколаборатория выезжает в Центральный округ, откуда больше всего обращений. Но об этом вам лучше узнать у них.

В Центре экомониторинга сообщили, что содержание взвешенных частиц в воздухе – тот самый дым – нашли при заборах воздуха в двух из трех имеющихся автоматических станций: на Московке и на улице Дмитриева. Но и там все находится на грани допустимой нормы. Чтобы анализ был более точным, сегодня выезжает передвижная эколаборатория.

- По сравнению с днями, когда есть промышленные выбросы, сегодня звонков относительно немного – около 30 с утра, – пояснила сотрудница Центра экомониторинга. – В основном жалобы из центра города. Я думаю, там ситуацию усугубляет еще большое количество транспорта и плотная высотная застройка. Если на окраинах смог хоть как-то выветривается, в центре он пока остается. Также есть обращения с Левого берега. В принципе сейчас не совсем уж безветренная погода, так что нам тоже не понятно, почему стоит смог. Может быть, все-таки доносит дым от лесных пожаров. Помните, когда горели леса в Иркутской области, дым стоял даже у нас в Омске?

После этого нам посоветовали обратиться в очередное ведомство – областное министерство безопасности, предположив, что, может быть, его сотрудники в курсе дела.

- Мы тоже пока в замешательстве, – ответили «Комсомолке» там. – Смотрим на карту и понимаем, что там не так уж много существенных термических точек, из-за которых могли бы возникнуть масштабные проблемы. Можно предположить, что дым в наш регион сносит от страшных пожаров в Тюменской области. Там сейчас чудовищная обстановка, к тушению уже подключилась Росавиация. И спрогнозировать, сколько у нас продлится ситуация со смогом, пока невозможно.