«Ютимся в нежилом помещении»: Жители еще одной сгоревшей деревни на севере Омской области рассказали, как справляются с бедой

Страшный пожар уничтожил и большой дом многодетной семьи. Фото: vk.com/gazetavpered

Напомним, беда в маленькой деревне Максим Горький на самом севере Омской области случилась в середине мая. Из-за неисправности на электроподстанции искра пошла по сухой траве, огонь перекинулся на пять домов. Общими усилиями удалось спасти только один. Остальные сгорели почти моментально.

Владелец одного из домов, уничтоженных пламенем, сам работает в МЧС. Но все произошло настолько быстро, что, даже зная, как себя вести в таких случаях, он ничего не успел сделать. Родители смогли лишь спастись сами и вытащить из огня троих детей: 12-ти, 6-ти лет и 6-месячного на тот момент младенца. Все вещи, документы и техника, сгорели.

Сгорели четыре из шести домов.

«Комсомольская правда в Омске» узнала, как многодетная семья живет спустя два месяца после несчастья. Выяснилось, что в отличие от жителей татарской деревни Каракуль, которая также сильно пострадала от огня этой весной и где обещают хоть как-то помочь в восстановлении домов, населению Максима Горького приходится рассчитывать только на самих себя.

Земфира Ибрагимова – местный учитель. Несмотря на то, что ее ребенку сейчас только восемь месяцев, ей пришлось выйти на работу. Деньги нужны на пропитание, не говоря уже о строительстве дома.

От крепких деревянных домов остались одни головешки. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– После пожара временно перебрались в соседнюю деревню Усть-Тамак, – рассказывает Земфира. – Ютимся в нежилом помещении. Нам разрешили оставаться на полгода. Помощь от властей никакая не поступала. Идет следствие, ничего конкретного не говорят. Имеются свидетели, которые видели, что пожар начался от электротрансформатора, но пока все затянулось. Родственники, знакомые и неравнодушные люди помогли одеждой, продуктами питания, бытовой техникой и деньгами. Всем им огромное спасибо! Началась стройка, муж залил фундамент. Но на этом все остановилось, так как подорожали стройматериалы. Думаем о дальнейшем будущем.

Напомним, ранее Земфира рассказывала нам, что они не представляют себе жизни в другом месте, очень надеются возродить родную деревню и восстановить там свой просторный дом.

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