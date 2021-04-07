Общественные слушания по дендросаду в Омске снова перенесли: Теперь на конец лета

С части территории дендросада предлагают снять статус особо охраняемой территории. Фото: Анна МИКУЛА

Областное минприроды опубликовало проект, где обозначена примерная дата проведения общественных слушаний, на которых обсудят судьбу дендросада имени Гензе. Ориентировочно мероприятие перенесли на конец лета. Правда, ни точной даты, ни числа участников пока нет.

Напомним, с части территории дендросада хотят снять статус особо охраняемой. Чиновники настаивают: это необходимо для благоустройства. Однако идея вызывает неоднозначную реакцию у омичей. Многие горожане опасаются, что вместо благоустройства участок будет просто застроен.

Впервые этот вопрос собирались обсудить 3 сентября. Тогда все закончилось провалом. Общественные слушания провели фактически без общественности. В зал запустили только 30 «согласованных» человек. Остальных горожан, подавших заявки на участие заранее, выставили за дверь. Оправдания маленьким залом и противоэпидемическими мерами не сработали. Людей, кстати, загнали в узкий коридор на входе в областное минприроды и подвергли еще большей опасности заразиться в таких стесненных условиях.

Произошел громкий скандал. Результаты обсуждений отменили. Новые слушания назначили на октябрь. Но пришла вторая волна коронавируса, и обо всех массовых мероприятиях пришлось забыть на несколько месяцев.

Третья попытка провести мероприятие произошла в апреле. Но его снова отменили. Отчасти из-за эпидемической ситуации. Кроме того, случилась очередная накладка. Наблюдательные омские экологи и общественники заметили грубую неточность в документах.

История началась с того, что Центр городской среды, который взял на себя ответственность за предстоящее благоустройство участка дендросада имени Гензе, разместил посвященный этому опрос. Омичи с удивлением увидели на прикрепленной карте территории два участка под застройку. На одном уже фактически стоят коттеджи. А вот внезапное появление другого встревожило общественность. Вопросом заинтересовалась прокуратура.

Руководитель Центра городских компетенций Алексей Сокин в интервью «Комсомолке» объяснил эти участки под застройку невнимательностью. Мол, их просто забыли обновить в документах Правил застройки и землепользования, за которые отвечает горадминистрация. Однако, чтобы исправить эту неточность, уйдет не менее полугода.

Вероятно, до этого момента четвертая по счету попытка провести общественные слушания будет не особо продуктивной.

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