«Я бы хотел, чтобы он стал похож на парк "Зарядье"»: Глава областного минприроды Лобов рассказал о планах на дендросад им. Гензе

В Омске уже несколько месяцев ведутся ожесточенные споры по поводу дальнейшей судьбы дендросада. Фото: Владимир КУДРИНСКИЙ

В Омске уже несколько месяцев ведутся ожесточенные баталии по поводу смены статуса для части территории дендросада площадью в 97 292 квадратных метров на Красном Пути. Собственно сам Герберт Гензе там ничего не высаживал, участок присоединили к общей территории дендросада в 2011 году, чтобы защитить от варварской застройки. Теперь эту часть земли планируют перевести из памятника природы в рекреационный комплекс «Старозагородный». Некоторые омичи, помня историю предыдущих лет, когда на месте деревьев стали расти коттеджи, боятся, что смена статуса для этого участка станет спусковым крючком для новой неконтролируемой застройки. Чиновники уверяют: сейчас на территории памятника природы не могут заниматься благоустройством и менять что-то необходимо. Мы готовы выслушать обе стороны. Для начала «Комсомолка» обратилась за разъяснениями к главе областного минприроды Илье Лобову, чье ведомство и инициирует преобразование.

«СЕЙЧАС НЕ МОЖЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ»

– В чем именно смысл перевода части дендросада им. Г. И. Гензе из статуса памятника природы в рекреационный комплекс?

– Мы с вами говорим о территории бывшего совхоза декоративной культуры. В 2011 году этот участок был присоединен к дендросаду имени Г.И. Гензе с целью ее сохранения – спасения от возможной застройки и последующего развития. Результаты экологических исследований подтверждают, что эта территория не является ценным, невосполнимым, культурным и эстетически ценным комплексом, но, мы сможем создать здесь уникальный природный рекреационный комплекс, если проведем работы по благоустройству.

– Я так понимаю, основной аргумент – невозможность проводить никакие работы на этом участке. Мы нашли документ от 2011 года, когда территория как раз стала памятником природы (постановление от 16 февраля 2011 года № 26-п О памятнике природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе», – Прим. авт.). В пункте 4, где говорится о запретах, читаем: «запрещается вырубка деревьев и кустарников (кроме рубок ухода и санитарных рубок)». То есть, убирать старые и аварийные деревья не запрещено. При этом в пункте 5 значится, что посадка деревьев и кустарников и даже работы по благоустройству не просто разрешены, но и обязательны. Более того, на этом участке даже есть возможность проводить экскурсии. Каким образом все это мешает министерству природы содержать участок в порядке?

– В настоящее время территория бывшего совхоза содержится в надлежащем состоянии. Но, в отличие от дендросада им. Г.И. Гензе, на этой территории отсутствуют элементы благоустройства. Здесь остались фундаменты бывших теплиц, которые представляют опасность для посетителей и требуют рекультивации. Существующий статус не позволяет провести работы по благоустройству на этой территории. То есть, мы можем убрать брошенный мусор, демонтировать теплицы и рекультивировать землю под ними – нет. Можем посадить деревья, но подпустить людей к ним нельзя. Нельзя разбить клумбу, поставить урну, провести освещение. Можно только сохранять все как есть. Экскурсии возможно проводить только в самом саду Гензе, где есть дорожки и регулируется антропогенная нагрузка. Здесь дорожек нет, и сделать их в текущей ситуации нельзя, то есть и ходить по этим территориям по закону запрещено.

Выдержка из положения о памятнике природы регионального значения «Областной дендрологический сад им. Г.И. Гензе».

«НА СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО УЧАСТКА ИЗ БЮДЖЕТА ТРАТЯТ БОЛЕЕ 2 МЛН»

– Выделяются ли какие-то средства из бюджета на содержание указанной территории и сколько? Какие работы проведены в этом году на эти деньги?

– На содержание дендросада им. Г.И. Гензе выделяются деньги из бюджета. На 2020 год было выделено 2 млн 50 тысяч рублей. В смету расходов входит полив, вывоз мусора, обход территории, уборка снега в зимний период, выращивание рассады, а также приобретение строительных материалов и инвентаря.

– Власти утверждают, что не допустят застройки территории. Но некоторые омичи опасаются, что пока это только слова. Будет ли обещание как-то документально закреплено? Где и как?

– Проект постановления правительства четко устанавливает долю территории, занятую застройками. Величина для застройки на особо охраняемых природных территориях составляет не более 3%. Добавлю, что любое строительство и реконструкция объектов, расположенных на охраняемой природной территории, осуществляется только в природоохранных целях.

«ПЛАНА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОКА НЕТ»

– Есть ли план развития рекреационного комплекса «Старозагородный», эскизы, которые уже можно посмотреть?

– Минприроды планы благоустройства не заказывали, поскольку сейчас перед нами стоит другая задача – сохранить уникальную природную территорию. Мы не можем тратить бюджетные средства на проект для территории, на которой запрещены какие-либо действия по благоустройству. Существует ряд достойных внимания концепций и эскизов проектов, которые будут учтены на этапе, когда появится возможность проектирования. Кроме экологической экспертизы проект ждут широкие общественные обсуждения.

– Судя по тому документу, который мы смогли найти в открытом доступе, после смены статуса на территории дендросада разрешается проведение спортивных мероприятий, ярмарок и т. п. Правильно ли мы понимаем, что там в том числе будут проводиться новогодние елки? Зачем на этом месте делать еще один развлекательный парк, если есть, скажем, парк 30-летия им. ВЛКСМ?

– Мы не планируем создавать еще один городской парк, тем более, парк развлечений.

Выдержка из положения о будущем природно-рекреационном комплексе «Старозагородный».

– В пункте 8 положения о природном рекреационном комплексе «Старозагородный» читаем: разрешается строительство в границах комплекса капитальных сооружений не выше двух этажей. И при этом там не уточняется, что это не могут быть, скажем, жилые коттеджи. Как вы можете это объяснить?

– Этот земельный участок находится в собственности Омской области, и ее отчуждение с учетом режима особо охраняемой природной территории невозможно. Добавлю, что проект постановления правительства четко устанавливает долю территории, занятую застройками. Повторюсь, величина для застройки на особо охраняемых природных территориях – не более 3%.

– Вы ссылаетесь на исследование, в результате которого пришли к выводу, что ничего ценного на участке дендросада, отчуждение которого намечено, нет. Кто проводил экспертизу? Почему была выбрана иногородняя организация, а не омские специалисты? Как именно проводилось исследование? Не получится ли в этом случае так же, как в истории с транспортной схемой Омска, которую несколько лет назад поручили разрабатывать иногородней компании, а потом выяснилось, что это исследование вообще неприменимо к Омску?

– Подрядчик был определен в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым мы и работаем. В конкурсе победила организация из Хабаровского края. Омские компании участвовали в конкурсе, но не смогли предложить конкурентное ценовое предложение. Что касается исследований: безусловно, специалисты проводили обследования на месте. Маршруты обследования и иная фактологическая информация содержится в отчетах компании, проводившей экологическое обследование. Все документы соответствуют требованиям, а сами отчеты обнародованы.

«ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОМИЧЕЙ БУДУТ УЧТЕНЫ»

– Как в итоге будет решаться судьба дендросада? Все предложения, озвученные на общественных слушаниях, ведь носят рекомендательный характер. Может, будет проведено какое-то голосование среди горожан, или решать все будет исключительно минприроды?

– Неоднократно говорил, что судьба дендросада решилась еще в 2011 году, когда правительством Омской области было принято решение о придании дендрологическому саду статуса особо охраняемой природной территории. Что касается участков, на которых планируется комплекс «Старозагородный», процедура принятия решений четко регламентирована законодательством РФ. Общественные слушания направлены на информирование общественности о деятельности и о возможном воздействии на окружающую среду. Выявленные общественные предпочтения будут учтены в процессе оценки воздействия при экологической экспертизе. Мы действуем в рамках законодательства.

– С учетом резонанса, который эта тема сейчас вызывает в Омске, нет ли смысла прислушаться к мнению горожан и оставить памятник природы нетронутым, просто поддерживая там порядок и высаживая новые деревья. Наверняка, большинство омичей за такое благоустройство будут только благодарны властям. Рассматривается ли такой вариант? Или судьба этой части дендросада уже решена окончательно?

– Безусловно, там будут высаживаться новые деревья, а также будут сохранены ценные природные компоненты дендропарка. Для особо охраняемой природной территории этот вопрос находится в юридической плоскости и регламентируется действиями по сохранению природного комплекса, в рамках которых охрану природного комплекса осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Омской области, а также бюджетные учреждения Омска.

– Опять же в центре города немало территорий, которые не являются памятниками природы, но нуждаются в благоустройстве. Почему бы не навести порядок сначала там и показать омичам, что власти в принципе на это способны. Тогда и у местных жителей появилось бы больше доверия.

– В данном случае мы говорим об участках земли, находящихся в ведении минприроды. Заросший пустырь в центре города не отражает ни чьи интересы. Омичи заслуживают того, чтобы у них появилось благоустроенное место, сохраняющее связь с природой.

– Приведите пример, где также сменили статус с памятника природы на рекреационный комплекс и это положительно сказалось на территории. Можете назвать такие парки в стране?

– Я подробно изучил вопрос, но ни разу не встречал случая, в котором пустырь, ранее выполнявший роль вспомогательного участка организации землесхоза, объявлялся бы памятником природы. Дендросад им. Г.И. Гензе, в отличие от присоединенных к нему земель бывшего землесхоза декоративной культуры, – памятник природы. Одним из современных образцов природных рекреационных комплексов является московский парк «Зарядье». Я хочу, чтобы и в нашем городе было подобное место.