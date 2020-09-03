Омичей пригласили решать судьбу дендросада, а потом вызвали Росгвардию, чтобы не пустить на общественные обсуждения

Вот такой прием журналистам и общественникам оказали на входе в минприроды, где проводили, казалось бы, открытые общественные слушания. Фото: Анна МИКУЛА

Провалом с точки зрения коммуникаций с населением обернулось обсуждение судьбы дендросада имени Гензе в Омске, организованное в областном минприроды. При этом озадачены и раздосадованы оказались даже нейтрально настроенные до этого момента местные жители. Ситуация получилась парадоксальная. Горожан пригласили на общественные обсуждения этой волнующей многих темы, а потом вызвали Росгвардию, чтобы не пустить людей в зал. И вместо того, чтобы склонить на свою сторону сомневающихся, чиновники своими руками сделали все возможное для обратного.

Примерно в такую ситуацию попала и журналист «Комсомолки». Изначально я шла на слушания, не склоняясь ни на чью сторону и будучи готовой услышать и взвесить все аргументы «за» и «против». Более того, даже симпатизируя официальной позиции властей заверяющих, что заброшенный и захламленный участок дендросада надо как-то приводить в порядок.

Больше сотни человек безрезультатно ждали в холле минприроды. В ведомстве им сообщили, что их сюда никто не звал. Фото: Анна МИКУЛА

Омичи, которых минприроды пригласило поучаствовать в слушаниях, недоуменно прогуливались перед входом в ведомство. Фото: Анна МИКУЛА

Чиновники уверяют: для этого необходимо снять с территории статус особо охраняемой. Общественники, в свою очередь, переживают: если это произойдет, один из редких в городе зеленых уголков, дающих кислород задыхающемуся от выбросов городу, варварски разделят на участки и застроят коттеджами. С частью земли, где теперь возведен микрорайон «Старгород», это уже произошло.

Но услышать доводы сторон и сделать на их основе самостоятельные выводы мы так и не смогли. Вместо этого конфликт разгорелся из-за вполне безобидной ситуации, разрешить которую мирно было тысяча способов.

При этом я предусмотрительно за месяц до события заполнила специальную форму на сайте мэрии. Накануне, уже из минприроды, пришла аккредитация. Но, придя в ведомство в час Х, я, как и большинство коллег, столкнулась с неожиданным препятствием в виде охранника. Мужчина сообщил, что ему велено больше никого не пропускать. Мы попытались напомнить ему об ответственности за противодействие работе СМИ.

Вот такое приглашение в ответ на запрос об аккредитации «Комсомолки» пришло накануне на редакционную почту. Фото: Анна МИКУЛА

– А вы точно хотите попасть внутрь? Вы уверены, что если я вас сюда заведу, вы сможете без проблем выйти обратно?! У этой палки два конца, – неожиданно перешел в наступление страж. И вызвал для подкрепления Росвгардию.

Справедливости ради, сотрудник последней, хоть и пришел в бронежилете и шлеме, верно оценил ситуацию и вскоре уехал. Правда, перед входом в здание минприроды зачем-то дежурили два «уазика» с полицей.

Вышедший в холл глава областного минприроды Илья Лобов сообщил, что охранники не относятся к курируемому им ведомству и отвечать за их действия он не может. Далее предложил общественникам выйти на улицу или – еще лучше – посмотреть трансляцию слушаний «Вконтакте».

Омичи предложили перенести общественные обсуждения на улицу, раз в зал все не поместились. Он отказал. Фото: Анна МИКУЛА

Народ напирал и настаивал на личном присутствии на заседании. Люди боялись, что жизненно важное для города решение примут без контроля с их стороны. В ответ чиновник ответил, что это невозможно – зал, где проходят общественные обсуждения, слишком маленький, а другого нет и не будет.

– Если мы запустим журналистов, тогда у нас не хватит места для обычных горожан, – попытался объяснить Лобов. Потом все-таки разрешил зайти операторам телеканалов. Представители других СМИ внутрь так и не попали. Так что суть происходившего за закрытыми дверьми, нашим читателям мы передать не сможем.

У входа в минприроды зачем-то дежурили два полицейских автомобиля. Фото: Анна МИКУЛА

Общественные обсуждения в минприроды состоялись без общественности. Фото: Анна МИКУЛА

Омичи написали коллективное обращение в прокуратуру. Фото: Анна МИКУЛА

В итоге выяснилось, что в зале присутствовали всего около 30 человек. В холле и дворе минприроды недоуменно стояла толпа сотни человек. Как так получилось, что для остальных места не нашлось – а подсчитать желающих поучаствовать элементарно хотя бы по заявкам, для этого и придумана аккредитация, – остается только гадать.

В конце-концов отпросившиеся с работы ради того, чтобы обсудить будущее дендросада, общественники начали собирать подписи, чтобы писать по факту случившегося коллективное обращение в прокуратуру.