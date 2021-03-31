В Омске снова перенесли общественные слушания по дендросаду

Слушания по дендросаду перенесли на неопределенный срок. Фото: Анна МИКУЛА

В Омске уже дано общественники следят за судьбой дендосада имени Гензе. В прошлом году вокруг его реконструкции и перевода из природоохранной зоны в рекреационную было много споров. Решили даже провести общественные слушания, которые закончились скандалом: на заседание не пустили желающих поприсутствовать общественников и журналистов. Их результаты отменили и пообещали назначить новые.

Планировалось, что слушания пройдут в апреле, но до сегодняшнего дня не появилось никакой информации о том, когда именно они пройдут. В пресс-службе минприроды сообщили, что слушания снова перенесут, в апреле они точно не состоятся, и когда пройдут не известно. Пока же в ведомстве занимаются доработкой всех необходимых документов.