«Люди просто не разобрались» vs «Там появится ТЦ»: Те, кто за и против перевода статуса земель в омском дендропарке, объяснили свою позицию

Новые общественные слушания по судьбе спорного участка дендросада назначены на 22 октября. Фото: Aerokadr

В Омске продолжаются бурные дискуссии по поводу судьбы дендросада имени Гензе – точнее его части, расположенной с северной стороны. Областное минприроды предлагает изменить статус этой территории площадью более 9 га с памятника природы на рекреационный комплекс, заявляя, что без этого там невозможно провести благоустройство. Часть омичей переживают: на этом месте вместо парка появится очередной коттеджный поселок. В 2008 году, когда кусок земли просто забрали под застройку так называемого «английского сада», где сейчас живут не последние люди города, такой прецедент уже был.

Дискуссия развернулась вокруг этого участка площадью около 9 га. Фото: Анна МИКУЛА

Большой участок земли почти в центре Омска может быть лакомым куском для многих. Поэтому горожане так за него борются. Фото: Анна МИКУЛА

А тянется эта история еще с середины нулевых, когда территорию занимал совхоз «Декоративные культуры» – крупнейшее предприятие, занимавшееся озеленением всего города, владевшее двумя огромными участками. По воспоминаниям сотрудников, после каждого 8 марта, выручку они измеряли мешками. Уже тогда были попытки забрать у них кусок земли возле дендросада. А через время по стечению обстоятельств директор этого предприятия Василий Говорухин утонул, отправившись на рыбалку в Крутинский район. Совхоз, ставший к тому моменту ЗАО, разорился, а часть земли все-таки ушла под застройку. Остальную территорию спас от дальнейшего разграбления губернатор Полежаев, в 2011 году закрепивший за ней статус памятника природы регионального значения.

За рядом пирамидальных тополей вплотную к спорному участку дендросада, стоят коттеджи, появившиеся в конце нулевых. Фото: Анна МИКУЛА

Воспоминания об этом до сих пор живы в памяти омичей. Поэтому планы властей горожане встретили настороженно. Тем более, что в минприроды так и не смогли внятно ответить, что же будет на месте того самого участка. Объявленные общественные слушания по поводу смены статуса земли дендросада обернулись скандалом: общественников и журналистов на них просто не пустили под предлогом нехватки мест в зале.

Видавший виды забор – чуть ли не единственное напоминание о когда-то преуспевающем совхозе «Декоративные культуры» Фото: Анна МИКУЛА

«Комсомолка» выслушала мнения за и против этого предложения. Вот они.

ЗА

Министр экологии и природных ресурсов Омской области Илья ЛОБОВ:

«Без изменения статуса невозможно благоустройство»

– Мы с вами говорим о территории бывшего совхоза декоративной культуры. В 2011 году этот участок был присоединен к дендросаду имени Г.И. Гензе с целью ее сохранения – спасения от возможной застройки и последующего развития. Результаты экологических исследований подтверждают, что эта территория не является ценным, невосполнимым, культурным и эстетически ценным комплексом, но, мы сможем создать здесь уникальный природный рекреационный комплекс, если проведем работы по благоустройству.

Я подробно изучил вопрос, но ни разу не встречал случая, в котором пустырь, ранее выполнявший роль вспомогательного участка организации землесхоза, объявлялся бы памятником природы. Одним из современных образцов природных рекреационных комплексов является московский парк «Зарядье». Я хочу, чтобы и в нашем городе было подобное место. Полный текст интервью с министром Лобовым можно прочитать здесь.

На части территории действительно поддерживается порядок. Там косят траву и убирают мусор. Фото: Анна МИКУЛА

А часть земли выглядит так.

Остов тех самых теплиц, которые мешают областному минприроды заниматься благоустройством. Фото: Анна МИКУЛА

ПРОТИВ

Ученый, эколог, профессор кафедры по связям с общественностью ОмГУПС Сергей КОСТАРЕВ:

«Ценность этой уникальной экосистемы в том, что она находится в черте города»

– Я предлагаю министру Лобову открыть положение о памятнике природы. Там четко обозначено, что эту территорию не только можно, но и нужно благоустраивать – вплоть до санитарных рубок деревьев. Последнее вопрос спорный, лично я против этого. Но по закону можно делать даже это. Считаю, что в этом месте важно сделать хорошо природе. Это значит – ограничить движение всех видов транспорта, убирать мусор, а также предотвращать поражение вредными растениями, нарушающими биогеоценоз (экосистему, включающую в себя животных и растения. - Прим. авт.). Эта роща существует уже 200 лет. Такие уголки «дикой природы» есть в разных городах мира: в Париже, в Праге. В каждом случае они появились по разным причинам. Пусть у нас даже из-за того, что территория была заброшена.

В минприроды утверждают, что эта часть дендросада не имеет ценности, потому что там мало деревьев. Так в Сибири бывают не только леса, но и степи. По всем составляющим это полноценный памятник природы. Мы это видим даже в куцем отчете об обследовании этого участка хабаровскими специалистами. За три дня они обнаружили здесь «уникальный объект природы», нашли огромное количество природных объектов и краснокнижную бабочку Махаон.

Если бы эта территория была посреди леса, никто бы и не обращал на нее такого пристального внимания. Но ее главная ценность в том, что она находится посреди города. Надо сказать спасибо Леониду Константиновичу Полежаеву, что в 2011 году он спас ее от дальнейшей застройки.

То, что понимают под благоустройством в минприроды, – это зона развлечения для людей с большой парковкой, дорогой и спортивными сооружениями. Возможности для развития дендросада, который и так испытывает сложности, не будет. Если не использовать спорную территорию для высадки там растений из коллекции, через 20-30 лет дендросад погибнет. Негативный пример, что из этого выйдет, мы видим в «Птичьей гавани», где обитали 200 видов уток. После благоустройства это место превратилось в непосещаемую пустошь с чайками вместо уток.

Многие омичи просят оставить этот участок дендросада таким, как сейчас. Фото: Анна МИКУЛА

ЗА

Руководитель Омского отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолий СОЛОВЬЕВ:

«Хороший пример благоустройства – Ботанический сад ВДНХ»

– Если коротко о ситуации – сон разума рождает чудовищ. Люди, не разобравшись, выступают против смены статуса территории. Но вот «Птичью гавань» же сейчас привели в порядок, ничего страшного там не произошло. Был пустырь, теперь там провели канал, подвели воду, продолжили экотропы. То же самое хотят сделать и здесь.

В 2014 году я сам был противником застройки на этой территории. Тогда там хотели возвести храм в честь Георгия Победоносца. Я был против. Церквей в городе полно – в отличие от хороших парков.

Омичам необходимо пространство для людей, которых к городе катастрофически мало. Удачных примеров, когда смена статуса территории благоприятно на ней сказывалась множество. Только в Ленинградской области 57 таких мест. Мне нравится, как сделали Ботанический сад ВДНХ в Москве. Пять лет назад это была закрытая территория. Теперь так проложили экотропы и водят экскурсии школьников.

Бояться смены статуса территории не надо. Она остается особо охраняемой зоной. Чтобы изменить это и разрешить там застройку, надо быть самоубийцей. Не думаю, что это когда-нибудь произойдет. В 2011 году Полежаев действительно спас место от застройки, сделав там особо охраняемую зону. Но сейчас из-за этого там даже сухое дерево нельзя вырубить. Чтобы это сделать, надо заказывать экспертизу в ГУ лесхоза, а это деньги. Сейчас вот аналогичная ситуация в Муромцевском районе. В районе озера Линево затопило лес, погибли десятки деревьев. А вырубить их без разрешения нельзя – сядешь на пять лет.

На территории встречаются засохшие деревья, которые никто не убирает. Фото: Анна МИКУЛА

ПРОТИВ

Журналист, краевед Елена ЗАВЬЯЛОВА:

«Устраивать парк развлечений на месте массовых расстрелов просто неприлично»

– Мы с командой профессионалов еще в 2017 году представили на конкурс, объявленный областным минприроды, проект по преобразованию этой территории в рамках статуса памятника природы. Научной стороной занимался эколог-дендролог Михаил Григорьев. Он – бывший научный сотрудник дендросада имени Гензе. Над архитектурно-пространственным решением работал Андрей Шалыгин. Мы организовали презентацию проекта с участием краеведов, архитекторов, журналистов. Нам сделали замечание из-за наличия в проекте временных построек, в том числе павильона, который мы планировали там для проведения лекций. На территории памятника природы запрещено любое строительство. Понимая важность замечаний, мы приняли их к сведению.

К сожалению, второй участник снял свою работу, и тогда конкурс не состоялся. Посмотреть эскизы нашего проекта можно в соцсети «ВКонтакте». В альбомах группы «Защитим дендросад» есть презентация «Широта 55» Андрея Шалыгина.

То, что сейчас предлагает минприроды, не имеет никакого отношения к сохранению и развитию этой территории как памятника природы. Изначально чиновники вообще говорили, что там будет парк развлечений. Но, кроме экологической стороны, у этой проблемы есть еще и историческая. В 1918-1919 годах Старозагородная роща была местом массовых расстрелов. Там, где лилась кровь, делать рекреационную зону просто неприлично. Я за то, чтобы сохранить эту территорию для воспроизведения коллекции дендросада, выращивания деревьев и создания аптекарского огорода. Это общемировая практика для таких мест.

Такой проект создали в 2017 году. Автор: Андрей Шалыгин

Автор: Андрей Шалыгин

Автор: Андрей Шалыгин

ЗА

Депутат Омского горсовета Алексей СОКИН:

«Надо создать там резервную территорию для дендросада»

– Чтобы определиться «за» или «против» предложения по смене статуса нижней левой части дендросада, расположенной на углу улиц Березовой и Красный Путь, необходимо участвовать в дискуссиях. Одну из них с участием экспертов и собственников земли мы провели 12 сентября в узком кругу.

Широкое обсуждение запланировано 26 сентября. Мы приглашаем присоединиться всех желающих. Для этого надо подойти в 12.00 в здание администрации Советского округа по адресу: Красный Путь, 107. Там будут высказываться и учитываться все мнения.

На данный момент они делятся на три основных группы. Первая – категорически против любого вмешательства. Требуют сохранить все, как есть – вплоть до каждого клена и травинки.

Вторая, мнение которой я разделяю, предлагает создать на этом участке резервную территорию дендросада, где можно высаживать растения для возобновления коллекции. Но даже для этого там необходимо проложить дорожки и подвести воду. Существующий статус парка природы сделать этого не позволяет, так как водопровод – объект капитального строительства.

И третьи придерживаются урбанистической версии, предлагают сделать там «омское Зарядье», где можно проводить елки и организовывать другие городские события.

Озеро на территории дендросада заросло кустами, камышом и тиной. Фото: Анна МИКУЛА

Не хотелось бы видеть, как кто-то на это отважится. Фото: Анна МИКУЛА

Снять статус памятника природы пытаются с участка между улицами Красный Путь и Березовая. Фото: Анна МИКУЛА

ПРОТИВ

Председатель правления «Общества по защите прав потребителей в сфере страхования» Игорь ПУШКАРЬ:

«У людей вызывает подозрение закрытость властей и попытка увести внимание от проблемы»

– Изначально я шел на общественные слушания с нейтральной позицией. Но после того, как на них фактически никого не пустили, появились вопросы. Конечно, у людей вызывает подозрение закрытость властей и попытка увести внимание от проблемы. Вот в день, когда были сорваны обсуждения, к собравшимся вышел депутат Сокин и предложил провести новые слушания 12 сентября, изначально зная, что это нелегитимно. Такое мероприятие можно проводить только после уведомления за 30 дней.

Все это может угрожать не только части дендросада, для которой пытаются сменить статус, но и для экологической безопасности Омска в целом. Власти утверждают, что памятник природы не дает им возможность заниматься благоустройством этого участка. Но понижение статуса территории может быть использовано и для других целей и направлено не на сохранение и благоустройство, а, например, на застройку – автостоянкой или коттеджами. Печальный пример, к сожалению, мы видим в парке 30-летия им. ВЛКСМ, где появился торговый центр.

Приводить в порядок заброшенный участок дендросада, безусловно, надо. Речь ведь не идет о том, чтобы оставить все в таком виде, как сейчас. Но у омичей будут оставаться вопросы до тех пор, пока не будет налажен диалог. Дайте возможность всем желающим участвовать в обсуждениях, услышать все предложения, и только таким образом можно будет найти решение, устраивающее всех.

В начале XX века Старозагородная роща была местом массовых расстрелов. Фото: Анна МИКУЛА

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