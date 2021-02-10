Все началось с того, что Центр компетенции городской среды выложил опрос по благоустройству нескольких территорий: возле площади Лицкевича, вдоль улицы Моторной и Сибирского проспекта, сквера им. Панфилова на улице Бульварной, Городского сада возле Концертного зала, а также Старозагородной рощи.Последний пункт и вызвал недоумение у общественности. Напомним, начиная с осени вокруг этой территории ведутся ожесточенные споры. Дело в том, что участок, который ранее был присоединен к дендросаду – иначе его бы варварски разделили на куски и застроили, – решили лишить статуса особо охраняемой территории.По этому поводу чиновники минприроды провели общественные слушания, но большинство пришедших на это формально открытое мероприятие, попасть туда не смогли. Организаторы сослались на маленькую вместимость зала, противоковидные меры и социальную дистанцию. Которая в прямом смысле оказалась слишком большой между ними и простыми омичами. Разгорелся серьезный скандал, после которого все-таки решили отменить результаты слушаний и назначить новые – уже с участием всех заинтересованных. Но началась вторая волна ковида, и мероприятие так до сих пор и не состоялось.Тем временем бюджетный Центр компетенции городской среды уже разработал план будущего благоустройства реакреационного комплекса «Старозагородный». Его авторы настаивают: снятие статуса особо охраняемой территории необходимо для благоустройства территории, которая сейчас выглядит заброшенной, но строить там ничего капитального точно не будут.И вот в опросе, размещенном авторами проекта, мы видим проект планировки с большим участком земли, отведенным под индивидуальное жилищное строительство. Точнее, их два: вдоль улицы Березовой и на границе с улицей 2-й Кольцевой. На втором уже фактически стоят коттеджи . Тот самый «Английский сад», от разрастания которого территорию и спас Леонид Полежаев, присоединив ее к дендросаду. Сейчас такая угроза может появиться снова, считает омский эколог, профессор Сергей Костарев.– Появился проект планировки Старозагородной рощи от Центра компетенции городской среды (депутат Алексей Сокин), уже вынесенный на обсуждение, и там... сюрприз-сюрприз... вся левая часть – под среднеэтажную застройку, – пишет Костарев в своем Telegram-канале. – То, как быстро средне- превращается в высоко-, мы знаем очень хорошо, так что стало понятно то остервенение, с которым чиновники были против омичей, защищавших Дендросад. Теперь все встало на свои места: хотят построить там микрорайон из двадцатиэтажек, вдоль всей улицы Березовой.«Комсомольская правда в Омске» обратилась за разъяснением к руководителю Центра компетенции городской среды Алексею Сокину.– Существует четыре вида документов. Первый – Генплан, где обозначены функциональные зоны, второй – Правила землепользования и застройки – где все обозначается более детально. Их утверждает горсовет, и там эта территория значится как рекреационная зона. Также есть проект планировки и проект межевания, которые утверждается постановлением администрации города. Именно этот документ не обновляли с 2010 года. Мы видели, что там эта зона обозначена как ИЖС, и поставили этот проект из официального источника, предполагая, что могут возникнуть вопросы. Что, собственно, и произошло. Это нормально. Мы к этому были готовы.– В чем проблема перевести эту территорию сейчас в рекреационную зону? – интересуемся у нашего собеседника. – Почему оперативно не исправить это, как вы говорите упущение, до того момента, как начнется благоустройство, чтобы снять вопрос у омичей? А то ведь может получиться, как с дорогой на 3-й Островской, когда начали работы и только после этого поняли, что им мешает долгострой. И только сейчас этот дом решили снести, а дорогу переделать. Кроме того, в случае в дендросадом есть риск, что там из-за неразберихи под шумок построят – пусть не высотные дома – а, скажем, чей-нибудь коттедж. Тогда поднимется куда большая волна.– Мы это понимаем, поэтому уже обратились в мэрию с предложением внести корректировку в проект планировки этого участка и перевести его в рекреационную зону. Я взял эту ответственность на себя. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания и утверждение новой редакции с учетом публичных слушаний займет не менее полугода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Омичей пригласили решать судьбу дендросада, а потом вызвали Росгвардию, чтобы не пустить на общественные обсужденияПровалом с точки зрения коммуникации с населением обернулось обсуждение судьбы дендросада имени Гензе в Омске, организованное в областном минприроды. При этом озадачены и раздосадованы оказались даже нейтрально настроенные до этого момента местные жители. Ситуация получилась парадоксальная. 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ГензеНекоторые омичи, помня историю предыдущих лет, когда на месте деревьев стали расти коттеджи, боятся, что смена статуса для этого участка станет спусковым крючком для новой неконтролируемой застройки. Чиновники уверяют: сейчас на территории памятника природы не могут заниматься благоустройством и менять что-то необходимо. Мы готовы выслушать обе стороны. Для начала «Комсомолка» обратилась за разъяснениями к главе областного минприроды Илье Лобову, чье ведомство и инициирует преобразование. (Подробнее...)