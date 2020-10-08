Что не так с омской дорогой за миллиард и не встанет ли из-за нее Левый Берег в огромную пробку

С этого снимка и началась критика в адрес нового дублера, хотя «мина» была заложена еще в далеком 2013 году, когда его проектировали. ФОТО: Игорь Федоров

Обычно строительство дороги-дублера – это большая радость для города: разгружается трафик, разделяются потоки, машины едут быстрее. Но это в идеальной картине мира. В случае со строительством новой магистрали от «Арены Омск» до метромоста у жителей возникло множество вопросов. А все началось с загулявшего по сети фото: на нем видно, как поперек уже построенной дороги стоит машина.

ЗА 7 ЛЕТ ПРОБЛЕМУ ТАК И НЕ РЕШИЛИ

Причем она едва помещается, то есть ширина покрытия не больше двух полос. При этом властями магистраль презентовалась как дублер улицы Конева, и призвана разгрузить пробки в этом районе Левого Берега.

В соцсетях сразу же начались возмущенные вопли омичей: что это за дублер, по которому едва разъезжаются два авто? А что будет зимой? А как разъедутся две «Газели»? А если там, не дай бог, случится авария – как ее объезжать?

Здесь надо сразу сказать: о строительстве этой дороги омские власти задумались заблаговременно – еще в 2013 году. Тогда же ее внесли в Генплан и начали проектировать. И долгое время денег на нее не было – дублер значился лишь на бумаге, проект лежал в столе. Сейчас на всю критику в адрес дороги в администрации города отвечают: ну такой проект (подробнее см. «Компетентно»). Проблемные вопросы с магистралью за 7 лет не смогла решить ни предыдущая команда мэра Двораковского, ни нынешняя администрация.

Почему дублер получился таким и с какими сложностями власти столкнулись при его проектировании, подробно рассказал президент Ассоциации «Строители Омска» Сергей Козубович. До 2016 года он как раз работал директором департамента строительства.

- Работы по проектированию автодороги начались в 2013 году, заказчиком выступал департамент строительства, который я в то время и возглавлял. Узкое место определили с проектировщиком сразу — это земельный участок между территорией предприятия «Омский район водных путей» и участком строительство многоквартирного дома. С одной стороны федеральные земли, с другой – земли долевого строительства жилья, - рассказывает «Комсомолке» Сергей Козубович.

Один из самых узких участков власти вынужденно решили сделать односторонним (отмечено красным на схеме) – разъехаться двум машинам там непросто.

«МЫ МОГЛИ ВООБЩЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ДОРОГИ!»

По его словам, основная цель проектирования этой автодороги – связать строящиеся микрорайоны по улицам Крупской, Перелета, с основной магистралью по ул. Конева, минуя перекрестки с улицами 70 лет Октября и 3-я Енисейская, с выездом на метромост, используя построенную ранее Минстроем Омской области развязку. Проектировщики все же смогли разместить на этом узком участке двухполосную автодорогу общей шириной 5.5 м (2 на 2.75 м).

- Конечно, «разворачиваться» на ней неудобно, и, учитывая наличие резких поворотов, максимальная скорость движения, скорее всего, будет ограничена 40 км/час, но непрерывность движения – проектом обеспечивалась. Хочу отметить – проект автодороги прошел государственную экспертизу и полностью соответствует требованиям технических регламентов. Мы пробовали решить проблему нехватки площади земельного участка, несколько раз встречались с руководством «Омского района водных путей», но, к сожалению, решить вопрос о предоставлении земли не смогли. Посягнуть каким-либо образом на земли под жилищное строительство, тем более долевое – и в мыслях не было, - объясняет Козубович.

Как говорит бывший директор депстроя, вариантов действий на этом этапе у мэрии было два: либо полностью отказаться от проекта магистрали, либо попытаться решить вопрос, размещая дорогу в соответствии с минимальными требованиями технических регламентов.

- Если бы мы отказались от проекта, то жители всех новых микрорайонов в пойме Иртыша остались бы без дороги. Представьте, что тогда было бы? – говорит Сергей Козубович. – По-хорошему, эта магистраль нужна была на год раньше. На первоначальном этапе, по-моему, проблема узости дороги будет решаться знаками ограничения скорости движения. Вариант, предложенный специалистами Департамента транспорта, по всей видимости, имеет право на жизнь. Введут автодорогу в эксплуатацию, попробуют различные варианты движения – уверен, выберут оптимальный. Главное дорога будет работать.

- Можно ли считать дорогу, на которой скорость ограничена знаками «20» или «40», полноценным дублером улицы 70 Лет Октября? – уточнили мы. - А именно так ее презентуют власти.

- Во-первых, что значит дублером? Она никогда таковой не предусматривалась. Если посмотреть генплан – вы поймете, о чем я говорю. Основная задача строительства данной автодороги – разгрузить перекрестки ул. Конева с улицами 70 лет Октября и 3-я Енисейская. И думаю, с этой задачей автодорога справится.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ ПРОВЕРИТ ПРОКУРАТУРА

В мэрии долгое время ситуацию с критикуемым дублером долгое время подробно не комментировали (подробнее см. «Звонок в администрацию»). Недавно лишь заявили: на том самом узком участке дороги движение будет односторонним. «Комсомолка» пообщалась с одним из тех, кто занимался проектированием этой магистрали.

- Проблема узости дублера обсуждалась нами с мэрией неоднократно. Объект очень сложный. Но эта дорога лишь для легковых машин, в задании перед проектировкой нам четко сказали: пассажирского транспорта там не будет, - говорит главный инженер ООО «Национальный земельный фонд» Антон Ковалев. – То, что сейчас строится – это реализация лишь первого этапа магистрали. Проектом предусмотрено, что там появится еще вторая дорога – примерно такой же ширины, может быть, даже шире. Оттуда, где пролет под метромостом и до пересечения с улицей 3-я Енисейская. Предусмотрен выкуп части федерального земельного участка и его разделение пополам. Часть останется – федеральной собственностью, часть – муниципальной под дорогу. По документам 2015 года городу бы добавлялся бы участок шириной порядка 60 метров. Насколько это увеличит дорогу, сейчас сказать не готов.

Объехать машины по обочине на этом узком участке в случае аварии не получится: по бокам высокий бордюр и забор, отделяющий пешеходную зону от проезжей части. ФОТО: Игорь Федоров

Тем временем, узким дублером уже заинтересовались в прокуратуре. В ведомстве подтвердили, что будут анализировать всю документацию, связанную со строительством дублера. Это обычная практика в таких случаях. Но на фоне целого ряда публикация о том, что дорога получилась очень узкой, в прокуратуре проверят ее и на соответствие ГОСТам.

КОМПЕТЕНТНО

Главный инженер ООО «Национальный земельный фонд» Антон КОВАЛЕВ:

«Пропускная способность вырастет в 3-4 раза»

- По поводу участка, который мэрия сейчас предлагает сделать односторонним якобы экстренно: у нас предусматривался этот вариант еще на стадии проектировки. Две полосы у нас всего лишь на участке в 800 метров, остальные 3,5 км у нас от 4 до 6 полос. К тому же на фото, которое взбудоражило соцсети, снят самый узкий участок и там предусматривается сейчас одностороннее движение. Встречного транспорта на том участке не будет, разделение потоков идет до этого места. Но это на фото почему-то предпочли не показывать.

Вариантов сделать дорогу шире не было. Уводить магистраль было некуда: с одной стороны ремонтные доки Обь-Иртышского пароходства, с другой – недострой и земли, отведенные под жилой микрорайон. Кажется, «Алмаз-Инвест» там собирался строить. Могли ли сделать дорогу шире за счет тротуарной зоны – нет, это было бы нарушением строительных правил. То, что мы все сделали правильно, подтвердила государственная экспертиза.

Кто бы, что не говорил про узкий участок, но мы просчитали: новый дублер увеличит пропускную способность в этом районе в 3-4 раза относительно того, что проходило через улицу Шаронова. Многие говорят, что с 2015 года проект устарел и не отвечает требованиям из-за роста автомобильного транспорта. Но мы учитывали показатели роста автомобилизации в Омске до 2030 года, ведь эта дорога была предусмотрена Генпланом.

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ

«На узком участке для безопасности будет знак ограничения «40 км/ч»

За комментариями по новой дороге мы обратились в мэрию. На наши вопросы согласились ответить директор департамента строительства Александр Мякинин (А.М.) и глава дептранспорта Александр Вялков (А.В.).

- Рассматривался ли вариант с выкупом земли под домом обманутых дольщиков и его сносом? Сколько бы это стоило?

А.М. - Это объект незавершенного строительства обманутых дольщиков по адресу улица Конева, 3/3. По генплану он находится в зоне размещения застройки высокой этажности. И на них строительство автомобильных дорог законом не предусмотрено. Дом там стоит законно. С дорогой этот дом никак не связан. По генплану второй этап дороги у нас проходит по федеральным землям.

- Ведутся ли по этим землям переговоры с Обь-Иртышским пароходством? Потому что есть проблема, они ведь были против отдавать этот участок.

А.М. - Предметных переговоров пока нет, потому как нет финансового обеспечения строительства второго этапа. Дорога предусмотрена лишь генпланом. Мы построили дорого минимально возможной ширины, при этом соблюли все строительные нормы. Это единственное решение. У нас вообще стоял вопрос о невозможности ее возведения.

- Почему в Генплан внесли дорогу, которая вообще проходит по чужим землям и при отсутствии договоренностей с собственником?

А.М. - Планирование к размещению объекта местного значения допускается на чужих территориях. Порядок предоставления участка определяется гражданским и земельным законодательством. Процедура изъятия за плату определяется земельным кодексом. При разработке второго этапа работ и после выделения финансирования муниципалитет может воспользоваться этой процедурой.

- Что будет с движением на этом узком участке в 800 метров, даже если он будет односторонним, в случае аварии? Как машины разъедутся на 5 метрах?

А.М. - У нас там очень маленький радиус поворота, согласен. Его недостаточно для обеспечения движения с обычной разрешенной в городе скоростью. У нас там будет знак ограничения скорости до 40 км/ч для безопасности. И участок будет с односторонним движением, хотя в проекте планировалось двухстороннее.

- Я так понимаю это мера экстренная…

А.В. - Давайте отвечу я. Просто проекту все-таки 5 лет. За это время потенциальные интенсивности переросли в реальный транспортный поток. Это никакая не экстренная мера, а актуализация проекта строительства. Ведь выросли новые микрорайоны, основной спрос оттуда идет именно на сообщение в сторону центра. Пропускная способность дублера вырастет в 3 раза. Без светофора у нас будет проходить около 1 000 машин в час на том одностороннем участке.

- Но в случае аварии, как там быть? Как приедут сотрудники ГИБДД к этому месту, ведь все встанет в одну пробку?

А.В. - Сотрудники ГИБДД приедут как обычно на машине, потому что я у нас еще не видел инспекторов на лошадях. У нас ширина даже у автобуса 2 метра, а у нас дорога сделана 5,5 метров. А пробки бывают и на проспекте К. Маркса после аварий. Это жизнь, этого не избежать.

- Какой процент готовности дороги? Когда по ней поедут первые машины?

А.М. – По контракту срок окончания работ – 15 декабря 2020 года, так что к этой дате автомобилисты могут готовиться. Перекрытие дороги на пересечениях с Бульваром Архитекторов и Перелета снимем тоже 15 декабря. Ограничить там движение необходимо для безопасности строителей и дорожных рабочих.

ТТХ объекта

Стоимость – 903 млн.;

Длина – 4,3 км;

Дорожных знаков – 478;

Деревьев - 466;

Фонарей – 225.