Появились эскизы парков, которые будут благоустраивать в 2021 году в Омске

Омичи смогут выбрать из двух вариантов проектов для каждого сквера. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Уже несколько лет подряд в Омске каждый год проводят масштабную реконструкцию одного из парков или скверов в каждом округе города. Получается, по пять обновленных городских территорий каждый год. Средства на это выделяются благодаря нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Недавно появились первые эскизы для территорий, которые будут благоустраивать в 2021 году. Ими в своем Instagram поделилась мэр Омска Оксана Фадина.

ГОРОДСКОЙ САД (Центральный округ)

Эта территория находится около Театрального сквером рядом с ТЮЗом, который сейчас закрыт на ремонт. По задумке дизайнеров здесь могут появиться различные качели и спортивные объекты для детей и молодежи. По одному из проектов там может появиться средневековая ладья, а по другому небольшой скейтпарк. Также эта территория должна связать между собой два сквера Театральный и Мемориальный, между которыми находится.

По одному из проектов в центре города может появиться пространство с детскими площадками и активного отдыха. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Также эта зона может стать более прогулочной и связать два сквера. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛИЦКЕВИЧА (Советский округ)

Благоустройство ждет и площадь им. Лицкевича прямо перед корпусом ОмГУ. Здесь дизайнеры предложили сфокусировать внимание на студентах, которые учатся неподалеку. Пространство в обоих проектах хотят сделать подходящим для отдыха, проведения студенческих мероприятий. В одном из них даже предлагают обустроить специальное пространство для проведения онлайн-лекций и защиты проектов. Внешне же два варианта отличаются довольно сильно. В первом на площади может появиться легкая пергола со множеством лавочек и мест для отдыха. Во втором на площади предлагают установить стелу и оформить все пространство мрамором или гранитом. Выглядит на эскизе это довольно фундаментально.

Планируется, что студенты смогут проводить лекции и мероприятия на открытом воздухе. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Перед корпусом ОмГУ, где находится экономический факультет, может появиться пространство для студентов. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

СКВЕР ИМ. ПАНФИЛОВА (Октябрьский округ)

Этот сквер может получить новые пешеходные дорожки, детские площадки и места для отдыха. В обоих проектах предусмотрены прогулочные зоны, зоны для детей и довольно много зелени. Пожалуй, можно сказать, что это самый «зеленый» проект из всех. Один из дизайнеров предложил разделить территорию на три зоны «Лес», «Луг» и «Город», но чем конкретно они будут отличаться, пока не ясно.

В сквере предлагают оставить как можно больше зелени и сделать новые прогулочные зоны. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Территорию сквера могут поделить на несколько функциональных зон. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

СТАРОЗАГОРОДНАЯ РОЩА (Советский округ)

В Старозагородной роще предлагают привести в порядок небольшое озеро, которое сейчас находится в плачевном состоянии. По одному из проектов там появится прогулочная зона и легкая беседка, по второму проекту зону сквера немного расширят, и добавят большую клумбу. Также там могут появиться питомники для растений и экологические тропы.

В Старозагородной роще сделают больше прогулочных зон и приведут в порядок пруд. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

по одному из проектов, в роще может появиться питомник. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ УЛИЦЫ МОТОРНАЯ (Ленинский округ)

На Моторной улице в этом году могут появиться детские площадки, места для активного отдыха омичей и занятий спортом. В втором варианте благоустройства эта территория может стать больше похожей на прогулочный сквер: там высадят много зелени и оборудуют сеть тропинок. Предполагается, что через них будет удобно добираться до парка Семейного отдыха на Сибирском проспекте.

Там может появиться и отдельная зона с игровыми и спортивными площадками. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Территория может стать связующей между жилым массивом и ближайшим парком. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Чтобы выбрать, какими именно будут эти территории, омичам предлагают проголосовать. Оставить свое мнение можно на сайте 55.gorodsreda.ru. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. По его итогам и выберут проекты, которые воплотят в жизнь.