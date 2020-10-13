В Омске на неопределенный срок перенесли общественные слушания по дендросаду

Дискуссия развернулась вокруг этого участка площадью около 9 га. Фото: Анна МИКУЛА

Омичи снова не смогут поучаствовать в общественных слушаниях по дендросаду. По крайней мере, в обозримом будущем.

– Мною принято решение о переносе общественных слушаний по образованию Старозагородной рощи, – сообщил на своей странице в Instagram областной министр природы Илья Лобов. – В России и Омской области увеличивается количество заболевших COVID. Рисковать мы не имеем право. Снятие ограничений с массовых сборов считаю преждевременным. Новая дата ещё не назначена. Будем исходить из эпидобстановки. Постановление без повторных слушаний принимать не будем. Прошу все стороны понять вынужденность мер.

Также решение Лобов, вероятно, принял по итогам прошедшего вчера, 12 октября, заседания регионального оперштаба по коронавирусу. В регионе уже вторую неделю растет заболеваемость ковидом. Последние несколько дней цифры суточного прироста подтвержденных заражений бьют все рекорды с момента, как пандемия добралась до Омской области.

Напомним, общественные слушания планировали провести еще 3 сентября. Но большинство пришедших на это, в общем-то, открытое для всех мероприятие не пустили. Тогда также сослались на антиковидные меры безопасности. После огласки случившегося чиновники приняли решение перенести мероприятие на 22 октября. Но и в этот раз собраться у большого числа людей снова не получится.

Тем временем, Илья Лобов в интервью «Комсомольской правде в Омске» рассказывал, что хотел бы видеть на «преобразованной» части дендросада нечто похожее на московский парк «Зарядье». Некоторые омичи пока ставят под сомнение реальность и в принципе необходимость воплощения таких планов.

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