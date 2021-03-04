Прокуратура заинтересовалась, откуда в омском дендросаде появились два участка под застройку

Новые общественные слушания по судьбе спорного участка дендросада пока так и не состоялись. Фото: Aerokadr

Напомним, вся эта история началась после того, как Центр городской среды, который взял на себя ответственность за предстоящее благоустройство участка дендросада имени Гензе, разместил посвященный этому опрос.

Омичи с удивлением увидели на прикрепленной карте этой территории два участка под застройку. На одном уже фактически стоят коттеджи. А вот внезапное появление другого встревожило общественность.

Именно этого развития событий многие горожане и опасались: под видом благоустройства с этого участка дендросада снимут статус особо охраняемой территории, а потом будут распоряжаться уникальным природным уголком по собственному усмотрению. Чиновники заверили, что строить там ничего не будут. Но омичи продолжают в этом сильно сомневаться.

Руководитель Центра городских компетенций Алексей Сокин в интервью «Комсомолке» объяснил эти участки под застройку невнимательностью. Мол, их просто забыли обновить в документах Правил застройки и землепользования, за которые отвечает горадминистрация. Однако, чтобы исправить эту неточность, уйдет не менее полугода. Подробнее об этом мы писали здесь.

И вот сейчас происходящим заинтересовались силовые структуры.

– Данные несоответствия вызывают широкий общественный резонанс и могут повлечь неоднозначность понимания по застройке особо охраняемой природной территории со стороны населения, – пришли к выводу в облпрокуратуре. – В этой связи директору департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Омска внесено представление, в котором поставлен вопрос о необходимости приведения проекта планировки территории в соответствие с Правилами землепользования и застройки и Генеральным планом города, не предусматривающими возможности комплексной жилой застройки в границах территории сада им. Г.И. Гензе. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Добавим, пока что и само предстоящее благоустройство находится под большим вопросом. Часть омичей настаивают: вмешиваться в сложившуюся уникальную экосистему нет никакой необходимости. Многострадальные общественные слушания по этому вопросу никак не могут провести с начала осени – виной коронавирусные ограничения. И вот недавно их все-таки предварительно назначили на апрель.

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