Новые общественные слушания о судьбе дендросада в Омске проведут в апреле

Обсуждение проекта благоустройства дендросада с омичами назначили на весну. Фото: Анна МИКУЛА

Споры о судьбе дендросада имени Гензе не утихают до сих пор. Его часть хотели отделить и благоустроить, но для этого, по словам чиновников, нужно изменить статус территории с особоохраняемой на рекреационную. Омичей убеждали, что без этого благоустроить парк просто невозможно, но горожане переживали, что изменение статуса территорий может привести к застройке зеленой зоны. Общественные слушания, которые организовали осенью, закончились скандалом. Туда не пустили не только всех желающих активистов, но и журналистов. Их результаты признали не действительными и пообещали назначить новые. Но время шло, а их се откладывали.

Накануне пресс-службе минприроды объявила, что после принятых на последнем заседании оперштаба послаблений, планируют провести общественные слушания в апреле 2021 года. Более точную дату в ведомстве пока не называют.