«Только недавно построили дом»: На пожаре под Омском погибли мать и двое детей, ее муж и еще один ребенок в тяжелом состоянии в больнице

Брусчатый дом сгорел за считанные минуты. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Трагедия в поселке Новоомском недалеко от Омска случилась в ночь на 4 августа. Многодетная семья Балакиных мирно спала в своем новом доме, поэтому когда начался пожар, этого никто не заметил. На улице стояла жуткая жара. Сухой брусовый дом вспыхнул как спичка и за считанные минуты оказался полностью объят огнем. Что именно произошло дальше, сейчас устанавливается. Пока известен только трагический результат ЧП.

33-летняя хозяйка дома Екатерина Балакина и двое ее детей – пятиклассница и трехлетний малыш погибли на месте. Отец успел выбраться сам и вывести на улицу еще одну дочь – девятиклассницу смогли выбраться из огненной ловушки. Их в тяжелом состоянии увезли на двух скорых в омскую Больницу скорой медицинской помощи № 1. У мужчины обожжено 80% тела, у 14-летней девочки – 75%. Врачи делают все возможное, чтобы их спасти.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Горе страшное. Нас же никто в больницу не пускает. Говорят только, что состояние тяжелое. Пока выжившим никакая помощь не нужна. Придут в себя – будем думать, что делать дальше. Деньги на похороны Екатерины и детей мы уже собрали. Сейчас в сюда едут два ее старших брата, – рассказала «КП-Омск» директор новоомской школы Диана Грабер. – Семья очень хорошая, у нас учились две старшие девочки. Все доброжелательные, всегда поздороваются. Родители тоже были постоянно на контакте со школой. Хорошая семья. Их бабушка – наша коллега. Она работала воспитателем в садике, сейчас вышла на пенсию, и вот такое несчастье. Она сейчас в очень тяжелом состоянии.

Диана Юрьевна рассказала, что Балакины приехали в поселок совсем недавно. Они переселенцы из Казахстана. Решили обосноваться рядом с мамой Екатерины, жили по соседству. Купили участок на территории, которую местные вслед за одноименным элитным поселком в Омске называют Долиной нищих. Дом построили два года назад, постепенно обустраивались. Пока жили в черновой отделке. Денег у многодетной семьи немного, а большую часть сбережений, в том числе и маткапитал, потратили на строительство.

От нового дома остались лишь обугленные стены. Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

– Я знаю, что эти две девочки у нас были на подвозе. Улица, где они живут, очень длинная, поэтому детей оттуда возят на специальном автобусе, – уточняет директор школы. – Домик у них был небольшой – 64 квадратных метра. Все сгорело практически полностью. Хотя пожарные приехали очень быстро. У нас тут местный казачий отряд, они тушили уже через несколько минут. Потом были машины из города. Пожарные, скорые, психологи. Специалисты и мы все сейчас постоянно на связи с бабушкой погибших детей. Сегодня были у нее уже несколько раз.

ОФИЦИАЛЬНО

«Пожар начался из-за неисправного электрооборудования»

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области:

– Сообщение о пожаре в поселке Новоомском Омского района поступило 4 августа в 01.39. На момент прибытия пожарных горел жилой дом на всей площади. В результате пожара поврежден и разобран жилой дом, домашнее имущество на общей площади 8 на 8 метров. Условиями развития пожара явилось позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Время ликвидации открытого горения – 02.35. Время ликвидации – 03.57. На место пожара привлекались 4 пожарных автомобиля, 17 человек личного состава. Работало звено газодымозащитной службы.

Пресс-служба СУ СК России по Омской области:

– Возбуждено уголовное дело по факту пожара, происшедшего около 2 часов ночи 4 августа 2021 года в частном доме, расположенном в поселке Новоомский Омского района, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки. Расследование продолжается.

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