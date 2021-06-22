После падения на коляске с пандуса Амангельды Ахметов находится в тяжелом состоянии. Фото: ВКонтакте

Историю пенсионера из Омска Амангельды Ахметова вся страна узнала в апреле 2014 года. В эфире Прямой линии президента с гражданами показали его видео-вопрос. Инвалид жаловался на то, что уже 16 лет стоит в очереди на жилье. Как выяснится потом, в ней он был на 9943-м месте. К тому моменту власти давали квартиры еще тем, кто встал в очередь до 1989 года, а Амангельды в ней значился лишь с 1998 года.

«МОЙ МУЖ ЛЕЖИТ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ!»

Омич вполне мог не дождаться положенной ему жилплощади до конца своих дней. Так бы и умер в покосившейся хижине в Старом Кировске. Но после жалобы Владимиру Путину квартиру инвалиду выдали уже через 2 месяца.

Амангельды Ахметов после падения с пандуса и аллергии на уколы анальгина до сих пор не может восстановиться. Фото: Личный архив героя публикации

Дальше Амангельды и его родных ждала новая проблема: установка пандуса. Его семья добивалась несколько месяцев и все получилось. Правда, сам Ахметов не раз говорил, что пандус получился неудобным для него - уклон был слишком крутым. И семья не раз просила социальные службы переделать его.

«Комсомолка» решила узнать, как дела у Амангельды, который смог добиться своей мечты. Трубку взяла жена Вера – ее ответ нас огорчил.

После вопроса президенту ждавший 16 лет квартиру омич получил жилье уже через 2 месяца.

- Амангельды лежит в тяжелом состоянии. В апреле он упал с пандуса в подъезде, сломал ногу и долго лечился. Находился даже в реанимации. Ему ставили уколы анальгина, но, как выяснилось, у него на препарат аллергия. Амангельды знал об этом, но не сказал врачам почему-то. Не знаю, как так получилось. В итоге из-за непереносимости препарата у мужа начала слазить кожа. Сейчас он лежит дома, у него дикие боли, нам снова нужна медицинская помощь, но нас не кладут в больницу, - ответила женщина.

«АМАНГЕЛЬДЫ ПОСТОЯННО ПИШЕТ ПРЕЗИДЕНТУ»

Сам же Ахметов сейчас снова вернулся в свою хижину в Старом Кировске, откуда так сильно хотел вырваться. В квартире в Амурском поселке, которую он получил, сейчас живут его дети.

- Муж теперь боится этого пандуса. Он не первый раз падает с него. Сказал, что лучше вернется обратно в частный дом. Там он хотя бы как-то может выкатываться на улицу, дышать свежим воздухом. А так, квартиру нам дали очень хорошую, спасибо за нее, - говорит супруга 63-летнего Амангельды Ахметова.

Хибара, в которую вынужденно вернулся Амангельды, того гляди упадет.

По ее словам, у омича постоянная температура и облазит кожа. Родные уверены, что Амангельды нужна медицинская помощь. Но, как говорит Вера, врачи пока не кладут мужа в больницу.

- Сейчас он даже не может без моей помощи сидеть. Опухли глаза и лицо. Мы лечимся дома, но лечение не помогает. Нам нужно ложиться в больницу на госпитализацию, но мы ждем, что они скажут, как его будут лечить. Вчера должен был прийти из поликлиники терапевт, чтобы решить, класть нас в больницу или нет. Но так никто и не пришел. Мы теряем время. Амангельды очень активный, присылает вопросы почти на каждую прямую линию. Последний раз просил отремонтировать дорогу у нас в Немецком поселке. Мы с июня снова живем в нашем старом покосившемся доме в Старом Кировске, - рассказала жена Амангельды Ахметов.

За комментарием мы обратились в омский минздрав. Там сказали, что в курсе проблемы данного пациента (подробнее см. «Звонок в минздрав»). Врачи находятся на связи с семьей и теперь решают, как его лечить дальше. Как стало известно «Комсомолке», медики пошли навстречу семье Ахметовых и пациент будет госпитализирован в отделение сестринского ухода.

«МОЙ ВОПРОС С МУСОРОМ РЕШИЛСЯ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО»

Омич Роман Дмитриев задал президенту свой вопрос ровно два года назад – в июне 2019 года. Жаловался на итоги мусорной реформы. Сибиряк заявил тогда, что новые квитанции с тарифами ввели, но вывозят отходы из частного сектора очень плохо. Деньги при этом с людей берут стабильно. В разговоре с Владимиром Путиным он сказал, что «мусорная реформа» проведена лишь на бумаге.

И после жалобы на Прямую линию проблема решилась почти мгновенно. Но Роман и его соседи по частному сектору на улице 7-я Кировская радовались не долго.

Именно Роман Дмитриев рассказал главе государства о проблемах мусорной реформы. Фото: Одноклассники

- Мой вопрос решился частично. После обращения на прямую линию проблемой резко начали заниматься. Полгода где-то все было прямо хорошо с вывозом отходов. А со временем как-то все стало хуже, – рассказал нам омич. – Сначала нам в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) поставили один большой бак для крупногабаритного мусора и три маленьких от регоператора. Но в итоге остался только один маленький контейнер. Куда делись остальные – нам никто не объяснял.

По словам Романа Дмитриева, в единственный бак свозят мусор со всего частного сектора. На других улицах контейнеров тоже нет. В итоге он очень быстро переполняется, хотя признает: мусор вывозят каждый день. Но этого не всегда хватает.

- К сожалению, этого мало. Поэтому мусор иногда может лежать просто на площадке рядом с баком. Пара контейнеров проблему бы решили. Помогало раньше и то, что на лето привозили к нам огромный самосвальный бак. Мы отходы в него сваливали.

- Может, вопрос некорректный: не обсуждали с соседями покупку этих баков? Сколько это может стоить?

Роман говорит, что вот так мусорная площадка в его частном секторе выглядела после субботника. Фото: из личного архива

- Нет, не говорили об этом. Понимаете, это решило бы вопрос, если бы мусорные площадки были в частном секторе хотя бы на каждой улице. К тому же у нас кто здесь живет – как правило, это пенсионеры, у них нет свободных средств. Ситуацию это не изменит, – считает Роман.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к регоператору. В ООО «Магнит» пообещали в ближайшее время ответить.

ЗВОНОК «ДОРОЖНОЙ ФЕЕ»

«После дорог попросила бы разобраться с вырубкой деревьев»

Мы связались с Екатериной Черненко. В 2016 году она пожаловалась Путину на ужасные омские дороги. После этого в городе начался масштабный ремонт улиц. Как изменилась ситуация, попросили оценить омичку.

- Ну, конечно, дороги в Омске стали лучше. Сейчас проблема решена, я считаю.

- Чувствуете свою причастность к этому.

- (смеется.) Нужно просто освещать все эти проблемы и предавать их огласке. Это работает.

Екатерина Черненко в 2016 году смогла поднять проблему омских дорог и ими, наконец, начали заниматься. Фото: ВКонтакте

- У вас не было проблем после того, как задали вопрос?

- Нет, никаких. На меня никто из наших чиновников не выходил.

- Сейчас какой вопрос задали бы президенту?

- В Омске идет массовая вырубка деревьев. Мне непонятно, когда садят метровые саженцы вместо больших растений и выдают это за озеленение города. С этим нужно разбираться.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

«Все вызовы в семью Ахметовых обслуживаются своевременно»

- В Городской больнице № 9 данного пациента знают: у человека целый букет хронических заболеваний. Все вызовы в семью Ахметовых обслуживаются своевременно, - рассказали в пресс-службе. – На данный момент мужчине необходим адекватный домашний уход: проведение гигиенических мероприятий, контроль состояния кожных покровов, применение специальных средств для обработки проблемных зон. Супруга пациента просит о его госпитализации. Сегодня она приглашена на беседу к начмеду ГБ № 9, врачи постараются найти оптимальный вариант дальнейшего взаимодействия, при необходимости, Амангельды Идятович будет помещен в стационар. Лечение основных заболеваний проводится в соответствие со схемами и рекомендациями врачей.

ОФИЦИАЛЬНО

«В частном секторе собственник контейнерных площадок - муниципалитет»

- Создание и содержание мест накопления ТКО – зона ответственности органов местного самоуправления. В частном секторе города Омска собственником контейнерных площадок и земель, на которых они установлены является муниципалитет, - рассказали нам в пресс-службе регионального оператора ООО «Магнит». – Обязанности по содержанию земель общего пользования и обслуживанию мест для сбора отходов в секторе индивидуальной застройки муниципалитет закрепил за Управлением дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) Омска.

В обязанности УДХБ входит: обеспечение населения достаточным количеством контейнеров, недопущение размещения мусора вне баков на контейнерных площадках, а также содержание и уборка мест сбора мусора (контейнерных площадок) и территории вокруг них в соответствии с санитарными правилами. Если у потребителей возникают претензии по качеству уборки контейнерных площадок в частном секторе, адресовать их необходимо либо в окружную администрацию, либо напрямую в ДЭУ округа.

Контейнерная площадка по улице 7-я Кировская оборудована отсеком для двух контейнеров с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время, на площадке установлен один контейнер. Вывоз ТКО транспортный оператор производит по этому адресу ежедневно, что подтверждается треками спутниковой системы ГЛОНАСС.

В связи с тем, что контейнерная площадка не оборудована специальным местом для КГО, потребители размещают крупногабаритные отходы рядом с контейнерной площадкой, однако вместе с КГО – старой мебелью, отслужившей бытовой техникой, бывшими в употреблении габаритными товарами народного потребления, нередко омичи сгружают отходы, которые не относятся к ТКО и вывоз которых находится вне компетенции регионального оператора. Речь идет о древесных остатках, ветках, ботве, шкурах домашнего скота, шинах, обломках кирпича и других строительных отходах и т.д. – это приводит к образованию мусорных навалов и свалок рядом с контейнерными площадками. Что и наблюдаем на 7-ой Кировской сегодня – рядом с площадкой находится мусор, который не должен попадать на площадки для коммунальных отходов.

Несмотря на то, что региональный оператор не обязан вывозить такого рода отходы, так как отвечает только за сбор и вывоз ТКО, игнорировать подобное невозможно, для недопущения критической ситуации по мере возможности подключаемся к решению проблемы, производим зачистку спецтехникой.

Также хотелось бы отметить, что для поддержания чистоты в городе, нужна не только комплексная работа органов власти, регионального оператора, но и ответственное отношение самих получателей коммунальной услуги.

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