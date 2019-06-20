Омич пожаловался Путину на тарифы: "Почему мусорная реформа на бумаге проходит, а на деле нет?"

Сегодня проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на самые острые и злободневные вопросы, поступающие со всех уголков страны. Одним из таких вопросов стала мусорная реформа.

В прямой эфир вывели видеообращение омича Романа Дмитриева. Мужчина, живущий в Старом Кировске, пожаловался на тарифы на вывоз мусора. Он сообщил, что на днях получил квитанцию, где ему выставили счет - 266 рублей. При этом мусор лежит прямо на улице, сваленный у обочины.

- До мусорной реформы за март месяц мы платили 90 рублей 27 копеек в месяц. Нам привозили один раз в месяц 20 числа на улицу большой бак, куда все жители сносили свой мусор, который накапливали у себя во дворах. После начала мусорной реформы ситуация не изменилась никаким образом, а в квитанциях все по-другому. За апрель нам пришел счет уже 133 рубля, а буквально вчера пришла квитанция уже на 266 рублей. Почему у нас реформа на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нет? - спросил омич, тряся бумагами.

Фото: скриншот видео

В ответ президент России заявил, что обращение "требует дополнительной проверки и всестороннего рассмотрения". Он попросил провести проверку федеральную антимонопольную службу.

Супруга Романа Дмитриева, Ольга, рассказала "Комсомольской правде", что свалку ее муж сфотографировал на улице Семиреченская, недалеко от перекрестка с 5-ой Кировской:

- На данный момент эта свалка в 3 раза больше, чем на видео! - добавила омичка.

Фото: скриншот видео

ОФИЦИАЛЬНО

"Это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест"

Президент России Владимир ПУТИН:

- Не могу не согласиться с Романом, что это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест. Само собой разумеется, такого не должно быть. Хотя есть некоторые вещи на которые мы должны обратить внимание. Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны, значит, приходится мусор везти подальше, а это тоже деньги. Это транспорт нужно использовать, «горючку» нужно тратить на это, платить водителям и так далее . Действительно, это может быть дороже. Но то, что Роман сказал, это требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Самое важное – это чтобы нашелся хозяин - это управляющая компания или региональный оператор. Это, безусловно, нужно сделать. В этом конкретном случае нужно проверить. Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/715696" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о росте тарифов.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

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