«Нам помойка под окнами не нужна»: омич пожаловался на коммунальщиков

Неприятный сюрприз преподнесли коммунальщики жильцам дома на улице 7-ая Северная, 205. На месте ухоженного газона и деревьев, которые люди высадили самостоятельно, появилась внушительных размеров яма. Как выяснилось, на этом месте, прямо под окнами будет установлена санитарная площадка. Напомним, накануне на обустройство мусорок в частном секторе из областного и городского бюджетов выделили 112 миллионов рублей.

– Живя на этом месте с 1981 года, ситуаций с мусором мы повидали много. Со всеми стихийными и не совсем свалками справлялись сами и отдаем себе отчет, что тут вообще нельзя устраивать такой пункт, – рассказал местный житель, фотограф Андрей Кутузов. – Ранее, как и у всего частного сектора Омска, у нас мусор вывозили раз в неделю, по понедельникам. Мы накапливали за неделю примерно 0,25-0,4 куба с пяти человек. Рабочие подрядчика сказали, что место будет огорожено полутораметровыми стенами с трех сторон, но мы поискали документы, и в реестре объектов на сайте администрации нашли и прочли, что вообще ничего не будет, просто плешь с контейнерами.

Фото: Андрей Кутузов

Он заявил, что жители этого квартала намерены в ближайшие дни обратиться с жалобой в прокуратуру.

- Нам помойка в пяти метрах от окон не нужна! - добавил омич.

В администрации Центрального округа прокомментировали ситуацию:

- Контейнерные площадки располагаются на муниципальной земле, и работы на них ведутся согласно принятым графикам. Схема площадок была разработана окружной администрацией совместно со специалистами из департамента городского хозяйства, Роспотребнадзора и министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Нормы, положенные при размещении площадок, соблюдаются.

Чиновники не отрицают, что в спорном месте мусорную площадку, на которую пожаловался Андрей Кутузов, могут и не установить:

- В некоторых случаях будет пересмотр мест размещения, что потребует повторного согласования во всех инстанциях.

КОММЕНТАРИЙ РЕГОПЕРАТОРА

В пресс-службе регионального оператора ООО "Магнит" также прокомментировали спорную ситуацию: где устанавливать контейнерные площадки, решал каждый административный округ самостоятельно.

- В декабре 2018 года на уровне федерального законодательства были установлены новые правила ведения реестра контейнерных площадок. Подобные реестры площадок должны вести администрации муниципальных образований, реестр должен публиковаться на сайте муниципального образования, - пояснил старший юрист компании Андрей Марцун.

Чтобы попасть в этот реестр любой омич или юридическое лицо может обратиться с заявлением и документами в окружную администрацию.

- Соответствие созданной контейнерной площадки требованиям законодательства лежит на органах МСУ либо на иных лицах в случаях, предусмотренных законодательством. А задача регионального оператора – осуществлять вывоз мусора, - добавили в пресс-службе "Магнита".