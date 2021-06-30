«Мне уже позвонил минздрав и предложил реабилитацию в любые даты»: Вопрос омского пенсионера Путину решили во время Прямой линии

Владимир Васильков не ожидал, что пообщается с президентом и так быстро решит свой вопрос. Фото: Анна МИКУЛА

Житель Омска Владимир Васильков смог дозвониться на Прямую линию президента. Он задал свой вопрос Владимиру Путину. Сибиряк пожаловался на то, что не смог получить бесплатную реабилитацию после ковида и на лишение звания "Ветеран труда".

Сайт "Комсомольская правда в Омске" нашел пенсионера Владимира Василькова. Наш корреспондент поговорил с сибиряком, который живет на окраине Омска. Как рассказал омич, он проработал в "Ростелекоме" более 40 лет. Задать вопрос на Прямую линию - было спонтанным решением. В успех он особо не верил:

- Честно говоря, даже не думал, что смогу задать вопрос. Это был очень неожиданно, - признается Владимир Алексеевич. - Звонок от президента меня застал в лифте. Удивился, конечно.

По его словам, свою проблему он решил еще до окончания прямой линии. Хотя до этого он долго и упорно добивался бесплатной реабилитации, положенной ему. С сибиряком уже связались представители минздрава.

- Я очень тяжело болел ковидом. Две недели пролежал в МСЧ №4, дышал кислородом, долго восстанавливался. Поражение легких было более 50%. Конечно, мне нужна реабилитация. Поэтому я и обратился к президенту - не смог ее добиться. Сейчас я уже решил свой вопрос, - рассказывает омский пенсионер.

По его словам, в минздраве ему предложили выбрать любую удобную дату.

- Прямо чудеса какие-то! Я, конечно, не ожидал. Обращение на Прямую линию - чудодейственный способ добиться своего. Я выбрал 7 июля - буду проходить бесплатную реабилитацию, - рассказал пенсионер из Омска Владимир Васильков сайту "Комсомольская правда" в Омске.

На обращение пенсионера Владимиру Путину уже отреагировала прокуратура Омской области. Там назначили проверку. Региональные минтруда и минздрав пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

ЗВОНОК ПУТИНУ

«Если дали звание, как его можно лишить? Надеюсь, регион меня слышит»

- Уважаемый Владимир Владимирович. Я ранее переболел коронавирусом, меня выписали и сказали, что есть бесплатная реабилитация в одном из трех возможных учреждений. В одном не оказалось квот, в другом - надо заплатить 50 тысяч рублей. Зачем было обманывать по поводу бесплатной реабилитации, тем более пенсионеров? – обратился омич президенту.

- Мы сейчас занимаемся тем, что как раз организуем эту работу, - ответил глава государства. - Сейчас мы выделили отдельные средства на систему реабилитации, будет приобретаться оборудование. Деньги выделяются, сейчас эта работа начнется. Что там за деньги просят, мне непонятно, надо бы уточнить, - сказал президент и пообещал связаться с автором вопроса.

- Я работал более 40 лет. У меня звание «Ветеран труда Омской области». Немного прибавили к пенсии 500 рублей, а потом убрали звание и льготу. В душу наплевали словно, когда звание убрали. И не я один такой.

- У вас ведь вопрос по реабилитации вопрос был, Владимир Алексеевич…

- Да! Просто я не один, кого лишили звания, Владимир Владимирович.

- Я знаю эту проблему про присвоение звания «Ветеран труда». Это региональные решения, к сожалению. Считаю, что это неправильное решение. Надеюсь, в Омске меня услышат. Если уж дали звание, как его можно лишить? - удивился Владимир Путин. - Нужно внимательно посмотреть нашим руководителям на эту тему.

ОФИЦИАЛЬНО

«Назначена проверка соблюдения закона в части полноты оказания медуслуг»

Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства в части полноты оказания медицинских услуг местному жителю, - рассказали в пресс-службе омской прокуратуры. - В эфире специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» был озвучен вопрос жителя Омской области о недоступности бесплатной реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Органами прокуратуры Омской области будет дана правовая оценка законности оказания медицинских услуг гражданину, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение социальных прав гражданина в связи с прекращением социальных выплат как ветерану труда.